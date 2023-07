Esta semana fue anunciado el primer contenido descargable “DLC” del juego insignia de peleas de Capcom, Street Fighter 6. En el mismo se presentará al nuevo jugador él ya reconocido Rashid.

En el tráiler de anuncio se puede apreciar

que vuelve con varios de sus movimientos especiales de SFV regresan. Com su Super de nivel 2 parece ser una versión mejorada del movimiento Ysaar. Al final se aprecia el Critical Art (nivel 3) de Rashid. En el trailer también anuncia la fecha de llegada del Saudita, que está pautada para el 24 de julio de este año.

teniendo en cuenta que 10 días después arranca el EVO, se pensaba que el personaje no iba estar permitido jugarse en el torneo. Pero Capcom tenía otra idea, y es que mediante sus redes sociales anunció que su nuevo personaje estará disponible para la competición.

To help clarify, Rashid will be an eligible character for the SF6 tournament at #EVO2023. Good luck to everyone! https://t.co/wvwm2rjUaL

— Capcom Fighters (@CapcomFighters) July 7, 2023