Dominic McLean conocido en el bajo mundo de los esports como SonicFox, es uno de los jugadores legendarios de la Comunidad de juegos pelea. El jugador norteamericano de 25 años viene de un pequeño descanso de la vida de profesional, poco a poco vuelve a tener relevancia en las diferentes disciplinas en la que participa.

Este fin de semana el EVO Champion visitaba el torneo mexicano Smash Factor X donde participaba en 4 de las disciplinas presentadas: Street Fighter 6, Dragon Ball Fighter Z, Guilty Gear Strive y Mortal Kombat 11.

Thanks for having me Mexico! It was incredibly fun! pic.twitter.com/dhmcRgFjct

— SonicFox (@SonicFox) July 30, 2023