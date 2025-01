Mediante sus redes sociales, el único bicampeón mundial del Street Fighter, el dominicano Saúl Leonardo Menar. Anunció su salida de la organización saudita Falcons. Mena, quien se unió al halcón verde en junio del año pasado, abandona el equipo a poco más de 1 mes de realizarse la Capcom Cup; Campeonato mundial del juego de peleas insignia de Capcom Street Fighter 6.

Today, I’m officially announcing that I am entering free agency.

Being part of @FalconsEsport has been an incredible journey, and it was an honor to be a part of our Championship Team’s victory in the Esports World Cup. To my teammates, the staff, and everyone who supported us… pic.twitter.com/sT347lZlYh

— MenaRD🇩🇴 (@_MenaRD__) January 17, 2025