G2 arranca con su peor record en la LEC

En la pasada Pretemporada, el equipo campeón de Europa y el más ganador de dicha competición, anunciaba cambios en su roster. La salida de su jungla Yikes dándole paso a otro novato en la LEC encendía las alarmas de los fanáticos de los Samuráis.

En sus 2 primeros partidos G2 perdió dichos enfrentamientos, algo que no había pasado nunca, desde su entrada a las competiciones de league of legends la organización Alemana española no se había visto con un record de 0-2 en sus presentaciones previas y mucho menos con el bajo rendimiento de sus integrantes.

La primera derrota estaría marcada por la ley del EX en donde Yikes con su nueva escuadra Karmine Corp se aprovechaba de un G2 que claramente le faltaba coordinación en su juego, dominando facil todo el tramo del juego KC conseguía una victoria facil y empezaba la preocupación de los Samurais.

La segunda derrota se la propinaba el renovado equipo de BDS, una partida donde G2 tuvo el control en la fase temprana pero 2 peleas luego del minuto 20; una por el objetivo Atakhan en donde se posicionaba mal el equipo de G2 y aprovechaba BDS para quitarle el liderato y luego previo a Barón BDS tomó una ventaja que no pudo remontar G2.

Aún falta mucha acción en la liga europea de League Of Legends, pero con este inicio tanto G2 como su novato de la jungla ponen a la afición a dudar de si fue la mejor decisión de cara a este Split con tantos cambios en el juego.