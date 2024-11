Isurus y Estral crean una alianza histórica en League Of Legends El Tiburón y las Águilas se unen para competir juntos en 2025 en League of Legends Championship of The Americas

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio Dos de los equipos más representativos de la región se unen para competir en la Conferencia Sur de la nueva Liga de las Américas de League of Legends: Isurus y Estral. El Tiburón y las Águilas trabajarán juntos en un acuerdo de colaboración histórico durante todo 2025, que integrará a fans y comunidades de todo Latinoamérica. Competirán bajo el nombre de Isurus Estral y buscarán conquistar títulos y destacar internacionalmente. Esta alianza reafirma la presencia regional de Latam en la liga, potenciando el ADN mexicano de Estral y resaltando la figura histórica de Isurus en Sudamérica. Son equipos que fueron protagonistas de la mayoría de las ediciones de la LLA, al punto en que hubo presencia de al menos uno de ellos en 7 de las 12 finales que se disputaron en la historia. En 2024, ambos equipos obtuvieron de forma combinada, un engagement de 13 millones en redes sociales valuados en US 7.5 millones de dólares en earn media value posicionándose en conjunto en el top 1 de Latam e incluso superando a la mayoría de los equipos de Brasil y EEUU. Te esperamos #DeEsteLado para alentar.

Molestamente necesarios, ¿quién nos va a parar? ISURUS ESTRAL 2025. #GoIST 🦈 🦅 pic.twitter.com/ijZGsSlCFQ — Isurus Estral (@IsurusEstral) November 8, 2024 Acerca de esta fusión se explayó Facundo Calabró, CEO de Isurus: “Queremos dominar en todos los aspectos y demostrar lo que realmente significa ser los verdaderos representantes de nuestra región. ¿Qué mejor manera de hacerlo que uniéndonos con el rival que siempre compartió nuestra visión y pasión? Esta alianza entre los dos equipos más relevantes de LoL en LATAM no solo busca competir; buscamos inspirar, desafiar y llevar la bandera de la región a lo más alto.” “Esta alianza no es solo un acuerdo, es una declaración de intenciones. Estral e Isurus nos unimos para mostrar que juntos representamos la fuerza y la ambición de toda la región.

Queremos llevar a LATAM a un nuevo nivel y demostrar que no venimos solo a competir, sino a dejar una marca y dominar en cada frente”, agregó Gerardo “Jerry” González, CEO de Estral. Isurus Estral competirá ante LOUD, paiN Gaming, FURIA, Vivo Keyd, RED Canids, Fluxo y Leviatán en la Conferencia Sur. La temporada dará inicio el 25 de enero de 2025, y el top 4 clasificará a los Americas Playoffs, junto a los cuatro más destacados de la Conferencia Norte. El campeón del certamen será el representante del continente en el primer torneo internacional del año.