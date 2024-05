Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes los Argentinos de Leviatán se enfrentaba a los Turcos de FUT Esports, los 3eros sembrados de EMEA llegaban de ganarle a los debutantes sin mostrar muchas virtudes más allá de su buena puntería a la hora de tomar los sitios. Leviatán llegaba de eliminar por primera vez a los coreanos de T1 y llegaban con lo que parecía su mejor juego.

Sunset que era la selección de Leviatán parecía más de FUT, la levianeta sufrió una humillación tratando de igualarse en el aim, solo pudieron poner 1 punto en el ataque y cedían el primer mapa con marcador de 13-1. Con

10 in a row! @FUTesportsgg is in full control. #VALORANTMasters pic.twitter.com/bgpD5Tv57C

— VALORANT Champions Tour (@ValorantEsports) May 27, 2024