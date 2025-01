Tras los cambios implementados en esta temporada, Leviatán arrancaba con los ojos encimas tras traer a Demon1 en sus filas y con poco tiempo para entrenar. Como primer peldaño, el Kickoff se enfrentaba a un equipo de Furia que se le complicó llegar a la competición.

Haven sería el mapa de inicio con un Leviatán que le pasaba por arriba a FURIA mandando al cambio de lado con un 9-3. FURIA trató de recuperarse colando algunas rondas, pero el monstruo marino calmó las aguas para llevarse el primer mapa con marcador 13-8.

YOU MIGHT BE WONDERING, HOW DID WE WIN A 5VS2? THE ANSWER IS SIMPLE: THE BEST BUNDLE #VCTAMERICAS KICKOFF pic.twitter.com/XYx4k1liV5

— LEVIATAN ENG (@LeviatanENG) January 19, 2025