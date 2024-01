Leviatan logra su primera victoria en LLA La bestia marina logró la anhelada W ante el débil equipo de All Knights.

19/01/2024 · 08:23 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el 3er día de la primera jornada de la Liga Latinoamericana de League of Legends “LLA”, se enfrentaba el duelo de sotaneros del split pasado. Los chilenos de All Knights contra la escuadra Argentina de Leviatán. Leviatán, que terminó la temporada pasada en el último lugar de la competición con marca de 0-14, buscaba su primera victoria desde que subió al máximo circuito. Por su parte, Los Caballeros querían acabar con su racha de derrotas que cargaban desde el 4 de julio del año pasado y para esto volvía Grell a sus filas.

En el primer mapa la serpiente marina tomaba la delantera jugando de forma activa en el carril central, la ya probada combinación Cotopaco – Ganks logró tomar ventaja temprana y mitigar a Nobody. Leviatán comenzaba una bola de nieve, la cual el equipo de All Knights no supo como parar y Leviatán ponía el primer mapa.

Para el segundo, las cosas comenzaban un poco más parejas fruto del buen trabajo de rotación de sus midlaners. En una pelea por las Larvas, empataban los asesinatos en 3 para cada bando y prometía un mejor partido. Tras una pausa, el equipo de All Knights empezaba su decadencia. Malas decisiones y de peleas en los objetivos neutrales, le permitían a Leviatán tomar la delantera y con esto tomar un barón y conseguir su primera victoria en la LLA.

Con esto, Leviatán ya consigue mejor récord que la temporada pasada y se coloca en la 3era posición de la tabla con marca de 1-1. Por su parte, All Knights