Un nuevo torneo internacional de LoL Esports llamado “First Stand”, será el tercer torneo internacional de League of Legends del año calendario y tendrá lugar antes del Mid-Season Invitational y el Worlds. Riot Games declaró que están agregando este nuevo torneo internacional de LoL Esports luego de recibir comentarios de los fanáticos de LoL Esports que expresaron interés en batallas regionales que despierten orgullo geográfico.

