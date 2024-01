Movistar R7 reafirma su poder con un 2-0 ante Infinity maltrecho El arcoíris sigue siendo amplio favorito para conseguir el Tri campeonato

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La semana 2 de la Liga Latinoamericana de League Of Legends, iniciaba marcada con un duelo de matices; por un lado, el actual Bicampeón de la LLA Movistar Rainbow 7, del otro un golpeado Infinity esports que le ha costado ser relevante fuera de fase regular en los últimos años. De igual forma, en el staff técnico también se vivía esta narrativa, ambos dirigentes que jugaron juntos en LoL Cave, de la misma manera que sus equipos, uno viene de la gloria y el otro con racha de derrotas.

En la grieta, el primer mapa venía decantando con un juego enfocado en la parte alta del mapa. Siendo Summit uno de los puntos fuertes del equipo de R7, los del infinito intentaron que tuviera una fase de líneas compleja, a la post de que no fuera relevante fuera de ella. Pero no sirvió de mucho y Summit salió bien parado de la fase de línea, por otro lado, todas las líneas mantuvieron presión a beneficio del Arcoíris y tras una pelea al minuto 17 R7 tomó una ventaja con la cual su contrario no pudo lidiar.

Para el segundo mapa el juego fue más equilibrado en la fase de líneas, ambos jungleros se vieron más activos tratando de impactar en todas las líneas. No fue hasta la pelea de objetivos neutrales de peso como el Barón, en donde R7 aprovecharía los errores de posicionamiento y estrategia de infinity. Con esto, el arcoíris sellaba el 2-0 a su favor.