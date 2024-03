Tras el éxito a nivel mediático que fue la competición de Arabia Saudita, Gamers8. Celebrado en Riad, Arabia Saudita, algunos de los mejores equipos de Rainbow Six Siege del mundo compitieron en un torneo de ocho equipos con un premio acumulado de 2 millones de dólares.

Por eso, mediante redes sociales se ha anunciado la inclusion de Rainbow Six a la plantilla del mundial. Aún se desconoce cómo los equipos pueden clasificarse para la Copa Mundial de Esports y cuántas la cantidad de equipos y países seleccionados tendrá la competencia. SiegeGG publicará más información sobre la Copa Mundial de Esports tan pronto como se revelen más detalles.

🏁 DRONE TO SURVIVE 🏁

This summer @R6esports is making its way from Paris to Riyadh‼️

Are YOU ready for #EWC x Rainbow Six Siege? 🫵🤨 pic.twitter.com/kk8MEV1hnv

— Esports World Cup (@ESWCgg) March 5, 2024