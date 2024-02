Equipos de deportes electrónicos de todo el mundo participarán en Games of the Future, un torneo experimental que combina lo mejor de los deportes tradicionales con deportes electrónicos. Con un premio total de 10 millones de dólares. Los Juegos del Futuro se celebrarán del 19 de febrero al 3 de marzo, son financiados por el gobierno ruso, el mismo busca posicionarse como posible destino del turismo de esports y tomar un lugar determinante en el area de Europa.

En diciembre de 2023, Vladimir Putin promulgó personalmente un proyecto de ley que puso en marcha el evento. Real Time informó que el presupuesto del evento es de 5.300 millones de rublos, el equivalente a 58,3 millones de dólares. El sitio web de Games of the Future enumera un premio acumulado de 25 millones de dólares.

🎮 The Games of Future are an international tournament of new format featuring 16 innovative disciplines and combining classic sports and cybersports in a single competitive process.

❗️The first tournament is to be held in Kazan in March 2024!

🔗 More: https://t.co/xokUo5MA0t pic.twitter.com/UBXUQwiZ4a

— Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta) December 14, 2022