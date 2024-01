Se acerca la LLA Apertura 2024 Ya está todo listos para el inicio del Apertura 2024 de la LLA

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A partir del 16 de enero del 2024 podrás sintonizar las transmisiones de las mejores batallas de la LLA. Estaremos presentes en nuestros canales de Twitch y YouTube a partir de las 4 PM (MX) / 5 PM (CO-PE) / 7 PM (CL-AR). Además, como ya es costumbre, también contaremos con partidas presenciales en la Arena Artz Pedregal, CDMX.

Hay muchos detalles que queremos compartir y no nos aguantamos las ganas, así que manténganse al tanto de a nuestras redes el día 10 de enero, fecha en la que revelaremos más sorpresas durante una rueda de prensa. Así que atentos, porque este 2024 nos robamos la semana.

Los equipos que se estarán enfrentando en el Apertura 2024 serán Isurus, Estral Esports, Movistar R7, INFINITY, Six Karma, Leviatán, y All Knights. Estamos muy emocionados por ver todas las jugadas que traerán a la Grieta Nueva temporada, nuevo meta, nuevos jugadores y más acción, Hicimos algunos cambios al formato para mantener los enfrentamientos dinámicos y justos, no te pierdas la revelación durante la próxima semana.

Cada año los equipos y jugadores profesionales de la Liga Latinoamérica buscan retarse a seguir mejorando, y este no será la excepción. Ya estamos listos para el inicio del Apertura 2024 de la LLA, y aquí te compartimos toda la información relevante para que no te pierdas las transmisiones y puedas disfrutar de toda la adrenalina. ¡El 2024 estará lleno de jugadas intensas y enfrentamientos inigualables!