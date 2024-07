Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dominique McLean “SonicFox” ha ganado el torneo de Mortal Kombat 1 en Evo Las Vegas 2024, el jugador se llevó la friolera de USD$12,000 y mantiene su estatus de mejor jugador del mundo de Mortal Kombat al obtener su 7mo título EVO, superando a Daigo por la segunda mayor cantidad de títulos EVO en poder de una persona.

SonicFox volvió a ganarle la batalla al Chileno, Nicolás igual que lo hiciera en el Final Kombat a inicios de junio. Superando los grupos y llegó al top 8 sin perder un solo set. SonicFox caminó con confianza en la Gran Final, y en un quinto y decisivo round, con una lectura perfecta de su oponente y contraatacando.

Tras la victoria, dijo que la clave del éxito es la motivación, la capacidad de adaptación y la voluntad de aprender y mejorar a pesar de los contratiempos. SonicFox luego dio un saludo a su grupo de amigos, señalando que es debido a los esfuerzos de todos y la pasión compartida por Mortal Kombat 1 que pueden tener tanta longevidad en la escena.

Congratulations to @SonicFox for winning Mortal Kombat 1 at #Evo2024. pic.twitter.com/JtHXVKJhvR

— Evo (@Evo) July 20, 2024