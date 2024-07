Your browser doesn’t support HTML5 audio

El EVO es la historia viva de los esports y los juegos de pelea, y anoche se escribió otra página más en Street Fighter 6. Tras un fin de semana completo de intensa competencia, Victor Woodley más conocido como ”Punk” se convirtió en el campeón de EVO 2024 para Street Fighter 6 y, en el proceso, se convirtió en el primer jugador estadounidense en ganar un campeonato individual de Street Fighter en EVO en los 20 años de historia del evento. Punk ya había estado cerca de lograr tal hazaña en 2017, cuando perdió a manos del japonés Tokido y quedó en segundo lugar.

Punk que este año logró su primer torneo Tier 1 hizo explotar de emoción a la arena al conseguir el EVO y lograr el doblete de campeonatos. Punk se pasó todo el torneo fácil, propinando 3-0 y 3-1 a todos los que se encontró en su camino. Solamente sufrió en la gran final, donde el emiratí Adel Anouche “Big Bird” logró resetear el Bracket y llevar la final hasta las últimas consecuencias.

He did it.

Congratulations to @PunkDaGod for winning Street Fighter 6 at #Evo2024. pic.twitter.com/kshVafraJF

— Evo (@Evo) July 22, 2024