T1 vs Estral: en deporte no hay imposibles, solo improbables Latam vive una especie de Loop en el competitivo internacional de League of Legends, A la espera de que alguien llegue y rompa el ciclo. La ilusión de superar las etapas del duelo, año tras año, nos impulsa y nos mueve en busca de milagros.

A lo largo de su historia, el deporte ha Demostrado que, si bien es cierto, hay favoritos, en ciertas ocasiones la proyección y el vaticinio se rompen. Desde el Maracanazo de 1950, El espíritu de Mandela de 1995, la Grecia campeona de Europa en 2004, Los héroes de Leicester en la Premier y muchos más. El deporte se ha encargado de cada cierto tiempo, seguir manteniendo viva las esperanzas y fe de equipos chicos, recordando milagros y recalcando su historia de David Contra Goliat. Ya conocemos a los rivales que comparten llave con el Inge para el #MSI2024 ¡Y nuestro Resu Campeón de la #LLA ni se inmuta! Inamovible y con un temple de acero 🔥 ¿Ya vieron al Resu FlyQuest? ¿Qué nombre le ponemos? 👀@SantiagoRVilla 🎨

📺 https://t.co/SoE9Jl3cAt#ResúmemeLLA pic.twitter.com/aQdbNYmaG9 — LLA (@LLA) April 26, 2024 En la modernidad de los deportes electrónicos, el League Of Legends en Latinoamérica ha sufrido bastante en busca de ese milagro. Mientras en otros rubros se consiguen campeones mundiales y representantes de peso, el lol vive en un loop eterno de las 5 fases del duelo cada vez que nos toca medir fuerzas en aguas internacionales. Aferrados al recuerdo del poder Latino del 2018, en donde nuestro más grande logro fue sacarle una partida a un representante chino y un Europeo. Empezamos la fase de duelo con la negación disfrazada de ilusión, bajo el discurso "en verdad no son tan superiores" LATAM rechaza los datos y estadísticas y se centra en su fe de que un mesías llegue y nos muestre el camino al milagro de la fase de grupos. Estral viene de tumbar el mito de pecho frío, logrando su primera copa en 5 finales alcanzadas, una cruz que cargó y que fue objeto de burlas durante su proceso. Ahora con un Josedeodo más maduro haciendo de pivote, pareciera que es el momento idóneo para que los dioses del juego le regalen al mundo una dosis de magia y rompan el internet logrando la hazaña. Si algo nos ha enseñado el deporte es que no existen imposibles, solo improbables.