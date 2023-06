US1MM para los Campeones de la COD League Subliners de Nueva York Subliners barrieron con un marcador de 5 a 0 en la final de la Call Of Duty Champ.

La temporada 2023 de la Call of Duty League oficialmente ha llegado a su fin y lo hizo de manera epica. Tras un fin de semana de grandes sorpresas en las vegas nevada, dos de los equipos más talentosos de la temporada hasta el momento se enfrentaban Toronto Ultra y New York Subliners.

Luego de una temporada de grandes logros para los de la costa este de Estado Unidos, tras una victoria en Major I, el equipo vaciló un poco antes de recuperarse eliminando a Atlanta FaZe y agregando US$200,000 a sus ganancias de la temporada. Pero no se detuvo ahí, los chicos de amarillo decidieron dar un paso al frente y reclamar el Campeonato de la Liga Call of Duty, obteniendo un enorme premio de $ 1 millón y entrando en los libros de historia de manera notable.

Con una barrida casi nunca se ha visto en la historia de los deportes electrónicos de Call of Duty. los de amarillo lograron un puntaje de 250 – 84 en Hardpoint, un récord de 6 – 1 en Search and Destroy, y luego un 3 – 0 en Control. Parecía que Ultra encontró su lugar en el segundo punto duro, pero el equipo aún no pudo ganar tracción, perdiendo 236 a 250. Finalmente, en el último mapa del partido, una victoria de 6 a 4 para Subliners in Search cerró la temporada y la Gran Final. Contra todo pronóstico, los Subliners lograron la gran final con un marcador de 5 a 0, después de haber diezmado absolutamente a Toronto Ultra en un tiempo récord.