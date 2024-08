Chuty vs Force 2019 en Salamanca: La mayor paliza nunca registrada en FMS En la memoria de todos los que estuvieron presentes, aquel 27 de octubre de 2019 seguirá siendo recordado como el día en que Salamanca fue testigo de la mayor paliza nunca registrada en FMS, una lección de freestyle que aún resuena en la historia de la competición.

29/08/2024 · 09:37 AM

El 27 de octubre de 2019, Salamanca vivió un día que quedará grabado en la historia del freestyle español. La sexta jornada de la Freestyle Master Series (FMS) España llegó por primera vez a la ciudad, y lo que prometía ser una noche de batallas épicas se transformó en una exhibición sin precedentes, donde Chuty, uno de los gigantes del freestyle, aplastó a Force de una manera que muchos consideran la mayor paliza jamás vista en la liga.

El contexto no podría haber sido más interesante: Chuty, bicampeón de la FMS y en busca de su tercer título, llegaba a Salamanca con la presión de recuperar el liderazgo que había perdido en manos de Bnet. Force, por otro lado, se encontraba en una situación crítica, luchando por evitar el descenso, con el peso de la temporada sobre sus hombros. Desde el principio, la diferencia de nivel entre ambos era evidente, pero lo que sucedió en el escenario del Multiusos Sánchez Paraíso superó todas las expectativas.

La batalla comenzó y, desde los primeros compases, quedó claro que Force no tendría ninguna posibilidad. Chuty, conocido por su capacidad para destrozar a sus rivales con rimas afiladas y una técnica impecable, estaba en uno de sus mejores momentos. Cada barra que lanzaba era un golpe directo, dejando a Force sin respuestas. La tensión en el público crecía con cada línea, pero no por la emoción de una batalla reñida, sino por la sensación de que Force estaba siendo arrollado sin piedad.

Uno de los momentos más recordados de la noche fue cuando Chuty demostró una vez más su gran nivel con una rima que él mismo dijo que no todo el mundo la iba a entender, pero fue de un nivel muy alto. Todo esto ocurrió en la ronda a capella, soltó una que se convertiría en legendaria: “Pero todos me infravaloráis porque soy de vuestros país aunque os duela, si vivieseis con Edison seríais fan de las velas. “ La sala estalló en vítores, y para muchos, ese fue el momento en que la batalla quedó decidida. Force, que ya venía con un rendimiento irregular, no pudo más que intentar mantenerse en pie, pero cada intento de réplica parecía más desesperado que el anterior.

El resultado fue contundente: victoria directa para Chuty, sin necesidad de réplica, un hecho que consolidó aún más su estatus como el rey de la FMS. Para Force, esta derrota marcó un punto de inflexión en su carrera dentro de la liga, confirmando sus dificultades para mantenerse al nivel de la élite del freestyle.

La paliza fue tal que, incluso bajo los estándares de la época, se consideró una de las más severas en la historia de la FMS. No solo por la diferencia de nivel entre ambos freestylers, sino por la forma en que Chuty dominó la batalla desde el primer segundo, haciendo que, antes de que los minutos libres comenzaran, la victoria ya estuviera asegurada.

Esta batalla también dejó en evidencia algunas de las críticas más duras hacia Force, quien fue acusado de reciclar rimas de temas propios y de depender demasiado de barras escritas, algo que en el mundo del freestyle se considera un pecado capital. Aunque muchos intentaron defenderlo, la realidad es que la superioridad de Chuty fue tan aplastante que cualquier intento de justificar el desempeño de Force quedaba en el olvido.

A pesar de los años que han pasado, este enfrentamiento sigue siendo recordado como la mayor paliza nunca registrada en FMS, un ejemplo de cómo Chuty, en su mejor versión, es prácticamente invencible en este formato. Solo unos pocos han logrado sacarle una réplica o incluso derrotarlo directamente, lo que convierte este tipo de actuaciones en momentos inolvidables para los seguidores del freestyle.

Freestylers que han derrotado a Chuty en FMS:

– Blon (en réplica)

– Skone (en réplica)

– Aczino (directa)

– Gazir (en réplica y directa)

– Larrix (directa)

Le han sacado réplica:

– Errecé

– Blon

– Walls

– Skone

– Mnak

– Zasko

– Gazir

– Mecha

Pocos pueden presumir esto.

En retrospectiva, la batalla entre Chuty y Force en Salamanca no fue solo una competición, sino una lección de lo que significa estar en la cima del freestyle y cómo, a veces, la diferencia de nivel puede ser tan abismal que no deja lugar para la duda. Fue una noche en la que Chuty se consagró aún más como una leyenda viviente, mientras que Force vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera.