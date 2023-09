Fernández fue consultado por el cambio en el consumo golbal, el hecho que esté habiendo una tendencia de contenidos más cortos, de highlights.

“Creo que es una constante en el público más joven, pero también me pasa a mí que ya pinto canas. Pasa en la gente que consume la FMS u otros contenidos de entretenimiento, simplemente viéndolos por reels o TikTok. Consideran que allí está lo más relevante, y desechan el resto del contenido. Es un cambio que afecta a todos, me pasa a mí desde la UFC que antes me veía toda la velada y ahora puedo ver los trailers de la pelea y ya lo has consumido. Porque estamos en un devenir que caer todo es más rápido. En el 2019 la mayor parte del consumo de plataformas era YouTube, nosotros en particular teníamos un número de visitas del 85% que era consumido a través de YouTube, y a día de hoy para nosotros supone un 15%.”

El CEO de Urban Rooster reconoció el problema y también las fallas que han tenido como empresa: “Tenemos que hacer un ejercicio de análisis sobre algunos errores que hemos cometido, por ejemplo, el iniciar la temporada apenas tres semanas de cerrar la anterior y más en un momento en el cual estábamos asumiendo un montón de cambios, que creo que se necesitaban asimilar en la propia comunidad.

Entender y ser mejor explicados todo esto fue una decisión que tomamos sobre todo en base, meramente a lo comercial. Desde nuestro departamento de Revenue se instó a un calendario anual, para que sea más fácil vender a las marcas que suelen trabajar con presupuestos anuales. Bajo esa premisa tomamos una decisión que creo que fue errónea. O sea, miramos solo desde lo comercial, sin pensar en el impacto que eso tenía de meterlo todo comprimido, canibalizando incluso nuestro propio contenido y canibalizando incluso a nuestro propio equipo humano. Para mí eso ha sido uno de los de los errores y de ahí un poco nuestro comunicado de tratar de enmendar ese error, pues dilatando un poquito más.

Este agotamiento, este cansancio en el público y los artistas se dan cunado solo se piensa en una perspectiva comercial sin pensar en el impacto que iba a tener en nuestra propia operatividad como empresa y en nuestra propia comunidad. Incluso, muchos de los cambios que han sido para bien, pues no han tenido todo el impacto beneficioso que podían tener, por el poco tiempo entre el término de la temporada y la siguiente. Batalla de gallos

Lo que se viene para Urban Roosters más allá del freestyle

Se vislumbra una competición de batallas de canciones, en la que participaron más de 3.500 escritores o compositores. Según palabras de Fernández, “Buscamos cambiar vidas, empezando desde la calle a potenciar ese talento, y siempre a través de una visión hip hop” .. ” Reyes de plaza es uno de los primeros proyectos que alimentará a nuestro sello musical y que queremos extender este año a otros países. Tenemos otros bastante interesantes también viendo cómo empezar a hacer pinitos en otras expresiones artísticas, evidentemente para nosotros la batallas escritas están súper de la mano”

La empresa está buscando no nuevos rumbos, sabe que su nicho de espectadores son muy temporales y escuetos. Deberá darles algo nuevo para mantenerlos allí, sino perderá con otros medios de comunicación y entretenimiento.