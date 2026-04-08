64 días para el Mundial: las coincidencias más increíbles del número mágico La cuenta regresiva marca exactamente 64 días para el inicio de la Copa del Mundo 2026. Un número que, lejos de ser uno más, esconde historias asombrosas en la memoria mundialista.

A medida que el reloj avanza hacia el puntapié inicial del Mundial 2026, la cifra que marca el calendario invita a un recorrido tan curioso como fascinante. El 64 no es un número cualquiera en la historia de las Copas del Mundo: aparece en gestas épicas, en generaciones doradas y hasta en goles que cambiaron el destino de selecciones enteras.

La espera interminable de Gales

Pocas selecciones conocen el significado de la paciencia como Gales. En 2022, el combinado galés puso fin a una sequía de exactamente 64 años sin clasificarse a un Mundial. Desde Suecia 1958 —donde llegaron a cuartos de final con la leyenda John Charles— hasta Qatar 2022, pasaron más de seis décadas de frustraciones, eliminatorias fallidas y sueños postergados. Cuando Gareth Bale y compañía sellaron el boleto, no solo clasificaron a un torneo: cerraron una herida histórica que duró, precisamente, 64 años.

La maquinaria alemana: 64 goles en cinco mundiales

Si hay una selección que encarna la eficacia, esa es Alemania. Entre los Mundiales de 2002 y 2018 —cinco ediciones consecutivas que incluyeron la conquista del título en Brasil 2014—, Die Mannschaft acumuló un total de 64 goles a favor. Un promedio demoledor que refleja el poderío ofensivo de una generación que tuvo a figuras como Miroslav Klose, máximo goleador histórico de los Mundiales, y a un equipo capaz de golear 7-1 a Brasil en su propia casa.

Clase del ’64: el año que parió leyendas

El año 1964 fue una fábrica de cracks. Ese año nacieron cuatro futbolistas que marcarían a fuego la historia del deporte:

Jürgen Klinsmann — Goleador letal y campeón del mundo en 1990.

— Goleador letal y campeón del mundo en 1990. Michael Laudrup — El cerebro de la Dinamarca que deslumbró al mundo.

— El cerebro de la Dinamarca que deslumbró al mundo. Marco van Basten — Elegancia pura, autor de uno de los goles más bellos de la historia (Euro ’88).

— Elegancia pura, autor de uno de los goles más bellos de la historia (Euro ’88). Roberto Mancini — Talento italiano que brilló en clubes y luego como entrenador campeón de Europa.

Cuatro países distintos, cuatro estilos diferentes, un mismo año de nacimiento. La generación del ’64 dejó una huella imborrable.

64 partidos: el formato que definió una era

Entre Francia 1998 y Qatar 2022, el Mundial se disputó bajo un formato de 32 selecciones y 64 partidos por edición. Durante siete torneos consecutivos, esa estructura se convirtió en sinónimo de la Copa del Mundo moderna. Ahora, con la ampliación a 48 equipos para 2026, ese esquema queda atrás como un capítulo cerrado. Los 64 partidos fueron el marco de momentos eternos: el cabezazo de Zidane, la mano de Suárez, la final de Messi. Una era completa resumida en un número.

Minuto 64: cuando el reloj escribe historia

El gol de toda una nación

En el Mundial de España 1982, Luis Ramírez Zapata hizo algo que ningún otro salvadoreño logró jamás: marcar un gol en una Copa del Mundo. Fue en el minuto 64, ante Hungría, y aunque El Salvador cayó goleado 10-1, ese tanto se convirtió en un símbolo de orgullo eterno para todo un país. Un gol que, más de cuatro décadas después, sigue siendo el único en la historia mundialista de El Salvador.

El minuto predilecto de Messi

Como si el destino tuviera un reloj favorito, Lionel Messi encontró la red en el minuto 64 en dos momentos clave de su carrera mundialista. Primero, en Brasil 2014, con un golazo ante Bosnia que abrió el camino hacia la final. Luego, en Qatar 2022, con un tanto crucial frente a México que revivió las esperanzas argentinas en la fase de grupos, en un partido donde la Albiceleste se jugaba la vida. Dos goles, dos mundiales, el mismo minuto exacto.

La magia de los números

A 64 días del inicio del Mundial 2026, estas coincidencias nos recuerdan que el fútbol tiene una relación misteriosa con los números. Detrás de cada cifra hay una historia, un gol, una generación o una espera que finalmente termina. El 64 ya tiene su lugar en la mitología mundialista. Ahora solo queda esperar a que la cuenta regresiva llegue a cero y el balón vuelva a rodar.