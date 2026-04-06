Los duelos que prometen marcar la fase de grupos del Mundial 2026 Un repaso por los enfrentamientos más atractivos de la primera ronda, con cruces entre potencias y selecciones que pueden dar el golpe en el nuevo formato del torneo.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará a tomar temperatura desde la fase de grupos, donde varios partidos ya aparecen como imperdibles por el nivel de sus protagonistas y el contexto competitivo que los rodea.

Con un formato ampliado a 48 selecciones y 12 grupos, la primera etapa ofrecerá una mayor cantidad de encuentros y, en consecuencia, más cruces de alto voltaje. Entre ellos, sobresalen enfrentamientos entre selecciones europeas y sudamericanas que suelen ser garantía de espectáculo, así como choques entre equipos que llegan en gran momento futbolístico.

Uno de los duelos más destacados será el de España ante Uruguay, correspondiente al Grupo H, que podría definir posiciones clave en la clasificación. El conjunto europeo, vigente potencia del continente, se medirá ante un equipo sudamericano históricamente competitivo y con una identidad bien marcada.

Otro partido que genera gran expectativa es el de Francia frente a Noruega, donde el foco estará puesto en el choque de figuras de élite mundial, en un contexto que puede ser determinante para el liderazgo del grupo. (

Brasil también tendrá un inicio exigente cuando enfrente a Marruecos, una selección que ha demostrado en los últimos años su capacidad para competir contra las grandes potencias. Este cruce aparece como uno de los más atractivos del Grupo C.

Además, el partido inaugural entre México y Sudáfrica marcará el puntapié inicial del torneo, con el agregado del factor local para el conjunto mexicano, que buscará comenzar con el pie derecho ante su público.

Con una estructura que permitirá la clasificación de los dos mejores de cada grupo y los ocho mejores terceros, la fase inicial no solo ofrecerá espectáculo, sino también una fuerte tensión competitiva en cada jornada.

Así, la primera etapa del Mundial 2026 se perfila como una de las más intensas de la historia, con partidos que, lejos de ser meramente introductorios, podrían definir el rumbo de varias selecciones desde el comienzo.