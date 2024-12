Este domingo, el Milan y la Roma se verán las caras en un encuentro crucial para ambos equipos en el marco de la fecha 18 de la Serie A 2024/25. El partido se disputará a las 16:45 en el imponente Estadio San Siro, uno de los templos del fútbol europeo, y promete ser una batalla llena de intensidad entre dos de los equipos más tradicionales de Italia.

El estado de forma de Milan y Roma

El Milan llega al duelo con un balance positivo en sus últimas actuaciones. El conjunto rossoneri se impuso 1-0 ante el Hellas Verona en su más reciente compromiso, una victoria importante que los mantiene en la pelea por los puestos europeos. Antes de este triunfo, el Milan había cosechado un empate sin goles frente al Genoa y una victoria 2-1 ante el Estrella Roja en la Champions League. Con 26 puntos, el equipo dirigido por Stefano Pioli se ubica en la 8° posición, a solo un puesto de los lugares que dan acceso a torneos internacionales.

On to #MilanRoma 💪#SempreMilan

Brought to you by @play_eFootball pic.twitter.com/U70IGMGVSa

— AC Milan (@acmilan) December 26, 2024