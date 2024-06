Inglaterra se enfrentó a Serbia en su primer encuentro en la Eurocopa que se desarrolla en Alemania. En el Veltins Arena del FC Schalke 04, los “Tres Leones” vencieron por la mínima a los serbios con gol del mediocampista del Real Madrid Jude Bellingham. Un partido aburrido que no dejó conforme a ningún hincha y algunos hasta se durmieron.

Así le ocurrió a un simpatizante inglés, que al ver un ida y vuelta sin sentido, muchas faltas y pocas situaciones de gol, decidió descansar los ojos. El problema vino cuando se despertó y se dió cuenta de que el estadio estaba vacío. El partido había terminado hacía horas y el hincha no entendió qué ocurría. Inmediatamente se filmó para su cuenta de X (twitter) para retratar su comedia.

An England fan woke up at 4am in an empty stadium 🤣🙈🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

pic.twitter.com/CaGiouthVp

— Out Of Context Euro2024 (@NoContextEPL) June 17, 2024