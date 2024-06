Albania y España se enfrentan este lunes 24 de junio de 2024 desde las 15hs (hora en República Dominicana) en el ESPRIT Arena de Düsseldorf, por la tercera fecha en el Grupo C de la Eurocopa 2024.

Albania empezó dando la sorpresa por unos minutos ante Italia en el debut, cuando se pusieron al frente en el marcador con el gol más rápido de la historia en la Eurocopa a los 23 segundos, pero los italianos terminarían dando vuelta el resultado y llevándose los tres puntos. En la segunda fecha frente a Croacia logró rescatar un punto en el último minuto gracias a el gol de Klaus Gjasula, y que le permite soñar aún con la clasificación.

La Furia Roja le está haciendo honor a su apodo, dado que comenzó de gran manera el torneo goleando a Croacia por 3-0 con goles de Álvaro Morata, Fabián Ruiz y Dani Carvajal. Luego en la fecha pasada se midió ante los últimos campeones, Italia, a la que venció por la mínima 1-0 por un gol en contra de Riccardo Calafiori, en un partido que dominó durante gran parte pero no pudo estirar la diferencia por imprecisiones en la definición.

🇪🇸 Spain through to the round of 16 as group winners 👏#EURO2024 | #ESPITA pic.twitter.com/BDj2p5N1nu

