El Manchester City enfrenta una semana decisiva en su temporada. Este sábado, por la jornada 23 de la Premier League, recibirá en el Etihad Stadium a un revitalizado Chelsea en un choque que no solo tiene implicaciones domésticas, sino que también será una prueba antes de su crucial partido de Champions League contra el Brujas.

El conjunto dirigido por Pep Guardiola llega con la necesidad de sumar de a tres, ya que su irregular desempeño en la liga no le permite margen de error en la lucha por clasificar a competiciones europeas para la próxima temporada. Además, la reciente derrota por 4-2 ante el PSG en Champions dejó secuelas que el equipo buscará revertir.

Erling Haaland, figura indiscutible del City, intentará recuperar su mejor versión este sábado tras un rendimiento que ha generado dudas en los últimos encuentros. Aunque anotó en París, su tanto fue insuficiente para evitar una dolorosa derrota.

Guardiola, en conferencia de prensa, destacó la importancia de centrarse en los desafíos inmediatos:

“Sabemos lo que debemos hacer. Depende de nosotros ganar en casa tanto en Premier como en Champions. Si no lo logramos, es porque no lo merecemos.”

Con 17 goles en la presente Premier, Haaland sigue siendo el máximo referente ofensivo del equipo, pero su conexión con el resto del plantel será vital para superar al Chelsea.

La visita de Chelsea trae consigo una historia especial: Cole Palmer regresa al Etihad como rival. El delantero inglés, que dejó el City en 2023, ha tenido un impacto impresionante en su nuevo club. Con 36 goles y 17 asistencias en 55 partidos, Palmer se ha consolidado como una de las figuras clave del Chelsea y buscará demostrar su calidad frente al equipo que lo formó.

El Chelsea, dirigido por el italiano Enzo Maresca, ha dejado atrás la irregularidad de la temporada pasada y ahora parece un equipo mucho más competitivo. A pesar de la posible ausencia de Enzo Fernández, los ‘blues’ cuentan con una plantilla equilibrada y un técnico que ha sabido potenciar su rendimiento.

Aunque no estará en el Etihad por lesión, el mediocampista argentino sigue siendo noticia. Según medios españoles, el Real Madrid lo tiene en la mira como reemplazo de Luka Modric. A sus 39 años, el croata estaría jugando sus últimos meses en el club blanco, lo que ha llevado a Carlo Ancelotti a planificar una renovación en el mediocampo.

Este enfrentamiento no solo será una batalla en el campo, sino también en los banquillos. Pep Guardiola, con su estilo consolidado, se mide a Enzo Maresca, cuyo trabajo ha transformado al Chelsea en un equipo renovado. Ambos técnicos cuentan con estrategias que prometen un partido de alta intensidad.

Manchester City (4-2-3-1):

Ortega; Matheus Luiz, Akanji, Aké, Gvardiol; Silva, Kovacic; Foden, De Bruyne, Savinho; Haaland. DT: Pep Guardiola.

Chelsea (4-2-3-1):

Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Dewsbury-Hall, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. DT: Enzo Maresca.

