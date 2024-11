Arturo Vidal calienta el Perú vs. Chile con un mensaje provocador El mediocampista chileno expresó su compromiso total con "La Roja" a pocas horas del crucial partido por las Eliminatorias 2026, clave para ambas selecciones.

El enfrentamiento entre Perú y Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026 promete ser decisivo para ambos equipos. Mientras que los dirigidos por Ricardo Gareca buscan sumar puntos vitales para salir del fondo de la tabla, el conjunto chileno, bajo la dirección de Jorge Fossati, también tiene la urgencia de lograr una victoria para acercarse a los puestos de repechaje. En este contexto, Arturo Vidal, referente de la selección chilena, dejó un mensaje contundente que ha encendido aún más el ambiente previo al partido.

El mensaje de Arturo Vidal

A través de su cuenta de Instagram, el volante de Colo-Colo compartió una publicación cargada de pasión y compromiso:

“Llevo bastante tiempo esperando este día, volver a vestir la camiseta de mi selección. Sé que el tiempo nunca vuelve atrás, pero si de algo estoy seguro es que siempre que he vestido esta camiseta dejo la vida por ella y hoy no será la excepción. ¡Vamos equipo, no hay nada más lindo que defender el escudo de nuestra selección!”

🇨🇱👑 ¡El Rey está de vuelta! Arturo Vidal publicó una emotiva reflexión en sus redes sociales a propósito del partido entre #LaRoja y Perú que se jugará ESTA NOCHE y que marcará su retorno oficial a la Selección Chilena. 📌 "Si de algo estoy seguro, es que siempre que he… pic.twitter.com/Io6Ck8XbKF — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 15, 2024

Estas palabras reflejan el espíritu combativo de Vidal, quien será titular y portará el brazalete de capitán en el trascendental encuentro. Su mensaje ha resonado tanto entre los fanáticos chilenos como entre los peruanos, aumentando la expectativa y la tensión en la antesala del clásico del Pacífico.

Bajas clave y alineaciones probables

Ambos equipos llegan con ausencias importantes que podrían influir en el desarrollo del partido. Por parte de Perú, Pedro Gallese y Bryan Reyna estarán ausentes por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Carlos Zambrano cumple una sanción y Renato Tapia está lesionado.

En tanto, Chile contará con Vidal como uno de sus pilares, aunque enfrentan desafíos en otras áreas del equipo.

Alineación de Perú

Portero: Carlos Cáceda

Carlos Cáceda Defensores: Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Advíncula

Miguel Araujo, Aldo Corzo, Alexander Callens, Luis Advíncula Mediocampistas: Andy Polo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Oliver Sonne

Andy Polo, Wilder Cartagena, Sergio Peña, Oliver Sonne Delanteros: Paolo Guerrero, Álex Valera

Alineación de Chile

Portero: Brayan Cortés

Brayan Cortés Defensores: Felipe Loyola, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo

Felipe Loyola, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo Mediocampistas: Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal

Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal Delanteros: Alexander Aravena, Diego Valdés, Eduardo Vargas

Un partido decisivo

El encuentro no solo define puntos en la tabla, sino también el orgullo en una de las rivalidades más intensas de Sudamérica. Ambos equipos buscarán imponer su estilo de juego, con Perú apostando por la veteranía de Paolo Guerrero y Chile confiando en la experiencia y liderazgo de Vidal.

Arturo Vidal será el capitán de la selección chilena 🤟🔥👏👑 #VamosColoColo #VamosChile pic.twitter.com/ooFFtE1npf — El Diario Albo 🇨🇱 (@DiarioAlboCl) November 15, 2024

El resultado será crucial para definir el futuro de ambas selecciones en la carrera hacia el Mundial 2026. ¿Logrará Chile imponerse en casa o dará Perú la sorpresa? Lo cierto es que el mensaje de Vidal ya marcó el tono de lo que será un duelo lleno de emociones.