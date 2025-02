El Aston Villa de Unai Emery recibe al Ipswich Town en el Villa Park, en un duelo clave por la Premier League 2025. Ambos equipos llegan con realidades opuestas: los locales quieren volver al triunfo tras su reciente caída, mientras que los visitantes necesitan cortar una preocupante racha negativa. A continuación, todos los detalles del encuentro, incluyendo las alineaciones probables y las bajas confirmadas.

El Aston Villa mantendría su habitual 3-5-2, un sistema que le ha dado solidez defensiva y profundidad en ataque. Pese a algunas ausencias importantes, el entrenador español confía en la calidad de su plantel para hacerse fuerte en casa.

Posible alineación de Aston Villa:

DT: Unai Emery

Arquero: Emiliano Martínez

Defensores: Andrés García, Tyrone Mings, Lucas Digne

Mediocampistas: Boubacar Kamara, John McGinn, Youri Tielemans, Morgan Rogers, Jacob Ramsey

Delanteros: Leon Bailey, Ollie Watkins

Opciones en el banco: Axel Disasi, Marcus Rashford, Donyell Malen, Ian Maatsen, Robin Olsen, Lamare Bogarde, Oliwier Zych, Sil Swinkels, Jamaldeen Jimoh

Bajas confirmadas: Ezri Konsa, Pau Torres, Amadou Onana, Ross Barkley, Matty Cash

Morgan Rogers' first goal of this season's @premierleague campaign, in the reverse fixture against Ipswich Town 🥶 pic.twitter.com/oKvkMfnoT7

— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 14, 2025