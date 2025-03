Atlanta United vs. Inter Miami: ¿Juega Messi? Alineaciones, pronósticos y todo sobre el partido de la MLS El equipo de Javier Mascherano busca extender su invicto, mientras que Atlanta United quiere reencontrarse con la victoria. La presencia de Lionel Messi sigue siendo una incógnita.

La Major League Soccer 2025 sigue su curso y este domingo 16 de marzo el Mercedes-Benz Stadium será el escenario del duelo entre Atlanta United e Inter Miami, correspondiente a la cuarta jornada del torneo. El equipo dirigido por Ronny Deila intentará volver a la senda del triunfo tras dos partidos sin ganar, mientras que los de Javier Mascherano buscan mantener su invicto y consolidarse en lo más alto de la tabla.

El gran interrogante de este encuentro gira en torno a Lionel Messi, quien podría no ser titular debido a la carga de partidos y la cercanía de los compromisos de la Selección Argentina en la fecha FIFA (21 de marzo vs. Uruguay y 25 de marzo vs. Brasil). Aunque la ‘Pulga’ quiere estar presente, el cuerpo técnico evaluará hasta último momento si juega de inicio o si suma minutos en el complemento.

Por su parte, Luis Suárez sigue en racha y se perfila como la principal carta ofensiva de Inter Miami, que en su último partido venció por 1-0 a Charlotte con un gol de Tadeo Allende. En tanto, Atlanta United necesita un triunfo con urgencia, ya que solo ha sumado una victoria en tres jornadas y viene de un empate y una derrota en sus últimos compromisos.

Atlanta. Miami. We got history. pic.twitter.com/M4D6j065QS — Atlanta United FC (@ATLUTD) March 16, 2025

Posibles alineaciones de Atlanta United vs. Inter Miami

🟡 Atlanta United:

Brad Guzan; Matthew Edwards, Stian Rode Gregersen, Derrick Williams, Pedro Amador; Bartosz Slisz, Tristan Muyumba, Edwin Mosquera; Miguel Almirón, Aleksey Miranchuk, Saba Lobzhanidze.

DT: Ronny Deila.

🔴 Inter Miami:

Óscar Ustari; Gonzalo Luján, David Martínez, Noah Allen, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets, Telasco Segovia; Tadeo Allende, Luis Suárez, Lionel Messi (duda).

DT: Javier Mascherano.

Análisis del partido y pronóstico

Inter Miami llega como favorito al encuentro gracias a su buen inicio de temporada y la presencia de jugadores de jerarquía como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba. Sin embargo, la duda sobre Lionel Messi podría ser un factor determinante, ya que su ausencia desde el arranque restaría peso ofensivo al equipo de Mascherano.

Atlanta United, pese a su irregularidad, cuenta con futbolistas peligrosos como Miguel Almirón y Aleksey Miranchuk, quienes podrían generar problemas a la defensa visitante. Además, jugar en casa le da una leve ventaja para intentar sorprender a los de Florida.

📊 Pronóstico: Empate 1-1 o triunfo ajustado de Inter Miami.

It’s all 𝙘𝙤𝙣𝙣𝙚𝙘𝙩𝙚𝙙 💫 pic.twitter.com/6OZpJEZPPR — Atlanta United FC (@ATLUTD) March 16, 2025

¿Será titular Lionel Messi o descansará pensando en la fecha FIFA?

La decisión final sobre la participación de Messi se tomará poco antes del partido, pero todo indica que, si juega, no lo haría los 90 minutos. En cualquier caso, Inter Miami tiene los recursos suficientes para buscar un nuevo triunfo y mantenerse en la pelea por el liderato de la Conferencia Este.