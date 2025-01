El FC Barcelona ha logrado frenar una posible salida que habría representado un duro golpe para el equipo: Ronald Araujo seguirá defendiendo la camiseta blaugrana, al menos por ahora. El central uruguayo, quien había despertado el interés de clubes como la Juventus, parecía estar cerca de un cambio de aires, pero las circunstancias dentro del club catalán y una charla clave con el director deportivo Deco lo convencieron de quedarse.

La Juventus había mostrado un fuerte interés por Araujo, llegando a presentar una oferta que incluía una cesión con opción de compra. Este plan parecía atractivo tanto para el jugador como para el Barcelona, considerando las necesidades financieras del club. Sin embargo, la lesión de Íñigo Martínez, quien estará fuera al menos un mes, cambió los planes de manera drástica.

