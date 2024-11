El FC Barcelona se prepara para recibir este sábado 30 de noviembre a la UD Las Palmas en el Camp Nou, en un enfrentamiento correspondiente a la jornada 15 de LaLiga 2024-25. Los culés, que atraviesan un momento delicado tras su reciente empate ante el Girona, buscarán retomar la senda del triunfo y consolidarse en la lucha por el liderato. El regreso de Lamine Yamal, la joven promesa blaugrana, añade un toque de esperanza y dinamismo al equipo.

El entrenador Hans-Dieter Flick deberá hacer frente a un panorama complicado en cuanto a bajas. La lista de lesionados incluye nombres cruciales como Ronald Araujo, Marc-André ter Stegen, Ansu Fati, Andreas Christensen y Marc Bernal. Además, Marc Casadó se perderá el partido por suspensión.

A pesar de estas ausencias, el técnico alemán ha diseñado una alineación competitiva. Según las proyecciones, el once inicial podría estar conformado por Iñaki Peña bajo los palos; una línea defensiva integrada por Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martínez y Alejandro Balde; un mediocampo liderado por Pedri, Dani Olmo y, posiblemente, Gavi o Eric García; y una delantera prometedora con Raphinha, Robert Lewandowski y el recién recuperado Lamine Yamal.

🎙️ HANSI FLICK: "We are not worried about next week. We only care about winning tomorrow. It’s a very important day. Whoever is in better form, will play." #BarçaLasPalmas pic.twitter.com/NHWM5QqGE8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 29, 2024