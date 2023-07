Beckham reveló cómo se enteró del arribo de Messi al Inter Miami El ex futbolista inglés y copropietario del elenco de la MLS de los Estados Unidos habló por primera vez del arribo del astro argentino

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El anuncio de Lionel Messi que aceptaba la oferta de Inter Miami causó una sensación en el mundo del fútbol. No iba a ser su despedida en el Barcelona ni los petrodólares de Arabia Saudita, el nuevo destino del mejor jugador del mundo era la MLS de Los Estados Unidos.

Desde ese momento, una verdadera revolución se generó tanto en el elenco norteamericano como en sus principales dueños. Como el caso de David Beckham, copropietario del elenco de Florida, que rompió el silencio y habló por primera vez de la llegada del astro argentino.

A diferencia de lo que muchos creen, el ex futbolista inglés reveló que el arribo de La Pulga no lo sorprendió, que lo esperaba, y que siempre mantuvo la confianza de poder lograr una de sus mayores promesas cuando llegó al Inter Miami, el de llevar a las mejores figuras futbolísticas del mundo.

“Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ‘¿Qué habrá pasado? Usualmente no recibo esta cantidad de mensajes’. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa”, reconoció Beckham en la Sinagoga St. John Wood United.

“Desde el inicio, siempre dije que si tenía la posibilidad de traer a los mejores jugadores a Miami, cualquiera sea el momento de sus carreras, lo haría. Siempre tuve ese compromiso con los fans. Por eso, cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo -tal vez, el mejor-, que ganó todo, que todavía es un gran jugador, es joven y hace lo que hace, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros”, continuó David con orgullo.

Es la primera vez que David Beckham habla sobre la llegada de Lionel Messi, a quien ha ido a visitar a un entrenamiento en el PSG, donde el inglés también jugó. El ex Manchester United no solo es uno de los principales accionistas del Inter Miami, sino también posee una participación en el Salford City, de la League Twode Inglaterra, junto a sus ex compañeros de la promoción del 92 de Los Diablos Rojos.

Cuando bromearon sobre por qué Messi no terminó en el Manchester, Beckham contestó: “Sí, soy copropietario del Inter Miami. Sí, soy copropietario del Salford City. Y Salford es un gran lugar. Pero, obviamente, Argentina está más cerca de Miami que de Salford. Creo que eso atrajo bastante a Leo”.

Días atrás, Jorge Mas, el propietario de Inter Miami, también se había referido a la incorporación estelar y destacó el salto que le dará la presencia de La Pulga a la Major League Soccer, y no descartó seguir sumando estrellas como ocurrió con Sergio Busquets e intentarán sumar a Jordi Alba y Sergio Ramos.

Por el momento, el presente futbolístico de Inter Miami no es el mejor. En la Conferencia Este, se encuentra último con apenas 16 puntos producto de cinco victorias, un empate y 13 caídas. Esto generó la salida del entrenador Phil Neville y la llegada del Tata Martino, quien dirigirá a Lionel Messi por tercera ocasión, como ocurrió en la selección argentina y en el Barcelona.

Se prevé que el debut de Lionel Messi sea el próximo 21 de julio en el duelo ante Cruz Azul por la Copa de la la Liga. En tanto, por la MLS, un mes después, La Pulga enfrentaría a Charlotte FC, buscando comenzar a escalar posiciones y apuntar a lograr la clasificación a los playoffs.