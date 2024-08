Mario Götze, el volante alemán que inmortalizó su nombre con el gol de la victoria en la final del Mundial de Brasil 2014, ha compartido recientemente detalles intrigantes sobre su carrera. A sus 32 años, el mediocampista sigue jugando en el Eintracht Frankfurt, pero ha revelado que estuvo cerca de unirse al Inter Miami en un momento clave de su carrera.

En una entrevista con Transfermarkt, Götze comentó que en 2020, tras quedar libre del Borussia Dortmund, estuvo en conversaciones serias con el equipo norteamericano. “Tenía 28 años en ese entonces, y mi contrato en Dortmund se acabó. Estaba en contacto con los muchachos del Inter Miami. Hablamos de eso entonces, y era una posibilidad. Fue más que un rumor”, explicó.

Sin embargo, Götze decidió continuar su carrera en Europa, firmando con el PSV Eindhoven antes de unirse al Eintracht Frankfurt en 2022. A pesar de su éxito en el Viejo Continente, el exfutbolista de la selección alemana no descarta la idea de un futuro en la Major League Soccer (MLS).

“Me gusta mucho Estados Unidos. Viajamos allí a menudo con la familia. Hemos estado en Los Ángeles, Nueva York y Miami. Es muy interesante, especialmente también con el Mundial 2026. Así que lo tengo en mente. He aprendido en el pasado, especialmente en el fútbol, que es mejor no planificar”, comentó Götze, dejando entrever la posibilidad de un cambio de rumbo en su carrera.

El volante alemán también ha enfrentado desafíos personales, incluyendo un trastorno metabólico que lo mantuvo fuera de los campos durante tres temporadas. A pesar de estos obstáculos, Götze ha demostrado una resiliencia notable, regresando al más alto nivel del fútbol europeo.

Mario Gotze: I watched the Qatar World Cup final with my son and some friends, and I was supporting Argentina for the sake of the country and, of course, for Messi. I wanted them to win, and I was very happy when they lifted the trophy. pic.twitter.com/5D8PRgoh1H

— Messi Updates (@M10Update) August 14, 2024