El Real Madrid ha confirmado que Eduardo Camavinga, uno de sus jugadores clave, ha sufrido un esguince del ligamento colateral interno de la rodilla izquierda durante el entrenamiento realizado ayer. Esta lesión es un golpe significativo para el conjunto blanco, que ahora deberá enfrentar el inicio de la temporada sin uno de sus mediocampistas más prometedores.

Deeply disappointed to pick up this injury and miss the start of the season. I will work hard to be back soon. Thank you for all the messages of support over the last few hours and also want to wish the team well for the game tonight! Always thanks god 🙏🏾 pic.twitter.com/gXKl9kH9q1

— Eduardo Camavinga (@Camavinga) August 14, 2024