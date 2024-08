Carlo Ancelotti, un veterano en la gestión de plantillas repletas de estrellas, ha dirigido a algunos de los clubes más grandes del mundo, como el Milan, Bayern Múnich, Chelsea, PSG y una Juventus donde nunca se sintió del todo cómodo. Sin embargo, a pesar de su experiencia en equipos de élite, el Real Madrid siempre ha tenido un aura especial, y esta temporada, el técnico italiano está convencido de que tiene a su disposición la plantilla de mayor calidad de toda su carrera.

Arda Guler cooked in training and you can hear Carlo Ancelotti shouting “Bravo Arda” in the background.

Nombres como Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Federico Valverde, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Dani Carvajal, Rodrygo Goes, Éder Militão y Arda Güler forman un elenco tan impresionante que incluso Ancelotti, con su vasta experiencia, no puede ocultar su entusiasmo al considerarlos el grupo más talentoso que ha dirigido.

Con 14 títulos bajo su mando en el Real Madrid, Ancelotti está igualado con la leyenda Miguel Muñoz en el número de trofeos obtenidos con el club, una hazaña que habla de su éxito y longevidad en el banquillo blanco. Sin embargo, el peso de la historia y las expectativas del madridismo no desaparecen. Ancelotti sigue sintiendo la presión de añadir más títulos a su cuenta, de estar a la altura del legado del club y de devolver todo lo que ha recibido desde que asumió su primer mandato.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti is considering giving his Real Madrid players holidays during the season to cope with fixture congestion. 🏖️

"The players need rest, they need holidays and we are thinking about giving individual holidays to players during the season." (BBC) pic.twitter.com/bJLHFHWlG9

— EuroFoot (@eurofootcom) August 17, 2024