Champions League: Barcelona-Atlético y PSG-Liverpool, las previas de una noche de fuego en cuartos de final Dos duelos de altísimo voltaje completan la primera jornada de los cuartos de final de la UCL. El Camp Nou recibe un clásico español cargado de emociones y ausencias pesadas, mientras que el Parc des Princes alberga un choque entre el campeón defensor y un Liverpool que se cae a pedazos. Todo arranca a las 21:00 (hora española) / 16:00 (hora argentina).

Lo que dejó la jornada de ayer: golpe bávaro en el Bernabéu y zarpazo tardío de Havertz

Antes de mirar hacia adelante, el martes dejó dos resultados que ya sacudieron la llave. El Bayern Múnich dio el golpe en el Santiago Bernabéu al imponerse 2-1 al Real Madrid. Luis Díaz abrió la cuenta al 41′ tras una gran asistencia de Serge Gnabry, y Harry Kane —que era duda hasta último momento por una lesión— amplió la ventaja apenas arrancó el segundo tiempo (49′). Kylian Mbappé descontó para los merengues, pero no alcanzó. El equipo de Álvaro Arbeloa deberá remontar en Múnich.

En Lisboa, Arsenal se llevó un triunfo agónico gracias a un cabezazo de Kai Havertz sobre el final para vencer 1-0 al Sporting de Portugal, que tuvo en Luis Suárez (el reemplazante de Gyökeres) a su referencia ofensiva sin suerte. David Raya fue clave bajo los tres palos para los Gunners, según informó ESPN._

Ahora, la atención se traslada a los dos partidazos de este miércoles.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: el quinto round de una pelea que no tiene descanso

Spotify Camp Nou — 21:00 CET

Parece una rivalidad diseñada para no dar respiro. Este será el quinto enfrentamiento de la temporada entre ambos equipos, y el primero en el marco de la Champions League. El último fue apenas el sábado pasado, con victoria culé por 1-2 en el Metropolitano gracias a goles de Marcus Rashford y Robert Lewandowski, resultado que prácticamente sentencia LaLiga a favor del Barça, según reportó La Vanguardia. Antes de eso, Giuliano Simeone había abierto el marcador para el Atleti con una definición de categoría.

Pero como bien advirtió Hansi Flick: “Este partido será diferente. Todos quieren jugar la Champions y tenemos la oportunidad de llegar a semifinales”.

La fortaleza del Camp Nou y un Barça que no conoce la derrota en casa

El equipo de Flick es una máquina en su estadio: 14 victorias en 14 partidos desde el regreso al Camp Nou remodelado, con un promedio demoledor de 3,35 goles por encuentro y apenas 9 en contra. El Barça lidera LaLiga con 7 puntos de ventaja sobre el Real Madrid y llega con la confianza por las nubes.

Sin embargo, la enfermería condiciona. Raphinha, pieza fundamental del ataque, se lesionó del isquiotibial durante el parón de selecciones y lleva varias semanas afuera. Tampoco estarán Frenkie de Jong, que sigue sin entrenar con el grupo, ni Andreas Christensen, con una lesión de rodilla que lo tiene marginado hace tiempo, según confirmó Sport. La buena noticia es que Alejandro Balde y Jules Koundé están recuperados y disponibles.

En ataque, Rashford ocupó el lugar de Raphinha con creces y se perfila como titular junto a Lewandowski y Lamine Yamal en el tridente ofensivo. Dani Olmo, Pedri, Gavi y Fermín —que hoy llegó a la concentración en una furgoneta aparte, generando un breve susto que el club se apuró a desmentir— completan las opciones de un mediocampo con variantes de sobra.

Yamal, apercibido y con un desafío que ni Messi pudo cumplir

Hay una alerta amarilla que preocupa y mucho: Lamine Yamal está apercibido de sanción. Una tarjeta esta noche lo dejaría fuera del partido de vuelta en el Metropolitano, según advirtió ESPN Deportes. El joven crack de 18 años fue recibido hoy con gritos de “Lamine, I love you” por los turistas en la concentración del equipo, según Sport._

Más allá de las amarillas, Yamal enfrenta un desafío histórico: ni siquiera Messi logró eliminar a un equipo de Simeone en Champions League. Según Información, el talento azulgrana tiene la oportunidad de escribir una página que el propio Leo no pudo completar.

El Atleti llega herido pero peligroso: sin Oblak, sin Giménez, sin Barrios

El Atlético aterriza en Barcelona desde una posición diferente: cuarto en LaLiga, a 16 puntos del líder, pero con la Champions como la gran obsesión de la temporada. El Cholo Simeone sabe que en eliminatorias directas su equipo siempre saca lo mejor de sí.

Las bajas, sin embargo, son pesadas. Jan Oblak sigue sin recuperarse de una distensión muscular en el costado y se pierde su quinto partido consecutivo; Juan Musso será nuevamente el arquero titular. Tampoco viajaron José María Giménez (molestias musculares), Pablo Barrios ni Johnny Cardoso, los tres lesionados, según confirmó COPE. La buena noticia para Simeone es la recuperación de Marcos Llorente y Mendoza, que vuelven a la convocatoria.

Además, el Atlético tiene siete jugadores apercibidos de amarilla, lo que condiciona la forma de encarar el partido. La presión de las tarjetas podría frenar la intensidad habitual del equipo colchonero.

Giuliano, Griezmann y una conferencia de prensa para el recuerdo

Giuliano Simeone es una de las grandes revelaciones de la temporada. El hijo del Cholo ya dejó atrás las sospechas de nepotismo a fuerza de goles y rendimiento: fue él quien abrió el marcador el sábado en el Metropolitano, y según El Periódico Mediterráneo, se ganó un lugar indiscutido en el once titular. Nahuel Molina, Nico González y Thiago Almada completan la cuota argentina de un plantel que tiene identidad sudamericana.

Pero el momento más emotivo de la previa fue la conferencia de prensa. Simeone le dedicó un sentido homenaje a Antoine Griezmann, quien este verano dejará el club rumbo al Orlando City de la MLS: “Te quiero mucho, pero si no corrés estás fuera. Gracias por tu compromiso y por cómo te comportaste siempre como profesional y como persona”, declaró el técnico argentino, según El País.

Griezmann respondió emocionado: “A Simeone le debo muchísimo. Llegué a un nivel que no imaginé gracias a la Real y al Cholo”, según Marca. Para el francés, esta Champions puede ser la última con la camiseta rojiblanca. Motivación no le falta.

PSG vs. Liverpool: el campeón defensor contra un gigante que se desmorona

Parc des Princes — 21:00 CET

Si el duelo español promete emociones, el que se juega en París tiene un condimento extra: el PSG defiende la corona que conquistó la temporada pasada con aquella goleada histórica 5-0 al Inter en la final de Múnich. Y enfrente tiene a un Liverpool que atraviesa su peor momento en años, según AP News.

Dembélé, Doué y un PSG que aplasta rivales en Europa

Los parisinos son un equipo en estado de gracia. Líderes de la Ligue 1 con 4 puntos de ventaja, vienen de golear 3-1 al Toulouse con un Ousmane Dembélé imparable que anotó un doblete. En la Champions, su camino fue demoledor: eliminaron al Monaco (5-4 en el global) y aplastaron al Chelsea 8-2 en el agregado en octavos, según Liverpool FC.

Luis Enrique tiene un plantel profundo y hambriento. Dembélé es el hombre en forma y el faro ofensivo del equipo, pero la generación liderada por Désiré Doué y la solidez de Gianluigi Donnarumma bajo los tres palos le dan al equipo una identidad que ya no depende de una sola estrella. Vitinha maneja los hilos del mediocampo con una madurez que lo convierte en uno de los mejores de Europa en su puesto.

La baja sensible para Luis Enrique es Bradley Barcola, que se esguinzó el tobillo derecho en la vuelta de octavos contra el Chelsea en Stamford Bridge y no llegó a recuperarse, según Liverpool Echo. El joven extremo de 23 años había marcado en ambos partidos contra los Blues antes de salir lesionado.

Liverpool, entre la goleada del City, la sombra de Xabi Alonso y el regreso de Isak

En una palabra: mal. Los Reds llegan al Parc des Princes tras una humillante goleada 4-0 ante el Manchester City en los cuartos de la FA Cup el sábado, donde Erling Haaland les marcó un hat-trick. Fue la segunda derrota consecutiva tras caer ante el Southampton, y la hinchada ya canta el nombre de Xabi Alonso como reemplazante de Arne Slot, según ESPN. Los fans se fueron del Etihad con 20 minutos por jugar, coreando el nombre del exvolante español._

El dato es escalofriante: Liverpool ganó apenas la mitad de sus 58 partidos desde que PSG los eliminó la temporada pasada en octavos, según Sports Illustrated. La crisis es profunda y el propio Slot lo sabe: “PSG bajo Luis Enrique no te da un segundo para tener la pelota cómodo”, advirtió en conferencia. El técnico holandés desafió a sus jugadores a “jugar del primer al último segundo” o arriesgarse a otra humillación, según Liverpool Echo.

La gran novedad es el regreso de Alexander Isak a la convocatoria. El sueco, fichaje récord de 125 millones de libras desde Newcastle, estuvo 15 semanas fuera por lesión y apenas acumula 16 partidos con la camiseta de Liverpool sin lograr justificar su precio. Slot confirmó que viajó con el equipo, aunque no está claro si tendrá minutos, según ESPN. Mohamed Salah, Diogo Jota y Trent Alexander-Arnold serán los encargados de sostener las esperanzas de un equipo que necesita una noche mágica para mantener viva la temporada —y, de paso, el puesto de su entrenador—._

El fantasma de Anfield: cuando PSG cambió la historia hace un año

La sombra del 11 de marzo de 2025 sobrevuela esta eliminatoria. Aquella noche en Anfield, Dembélé marcó temprano y Donnarumma fue decisivo en la tanda de penales para eliminar al Liverpool en octavos. Desde ese momento, las trayectorias de ambos clubes se separaron: PSG fue de menor a mayor hasta levantar la Orejona, mientras que Liverpool empezó a fracturarse por dentro, según Ligue 1. Un año después, se reencuentran con roles muy diferentes.

El mapa completo de los cuartos de final

Los resultados de ayer ya definieron las primeras ventajas. El Bayern Múnich viajará a casa con un 2-1 a favor tras ganar en el Bernabéu, mientras que el Arsenal defendió un 1-0 conseguido en Lisboa. Ambas vueltas se jugarán el miércoles 15 de abril.

Los dos partidos de esta noche —Barcelona vs. Atlético de Madrid y PSG vs. Liverpool— tendrán sus revanchas el martes 14 de abril, en el Metropolitano y en Anfield respectivamente. Todo se define en las próximas dos semanas.

Noche de Champions: cuando el fútbol europeo muestra su mejor cara

La Champions League 2025-26 entra en su fase más caliente. En Barcelona, un equipo que parece invencible en casa, sin Raphinha pero con Yamal encendido, contra un Atlético diezmado por las lesiones pero con el ADN competitivo de Simeone y la despedida de Griezmann como combustible. En París, el campeón defensor con Dembélé en modo bestia contra un gigante inglés que necesita un milagro para salvar la temporada.

Dos partidos, cuatro equipos, y la promesa de una noche inolvidable. A las 21:00 hora española, rueda la pelota.