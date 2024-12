Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Premier League continúa su curso y con ella, la emoción de cada jornada. Este lunes, el Chelsea, que atraviesa una destacada temporada, se prepara para enfrentar al Fulham en una nueva edición del derby de Londres. Los Blues, que se encuentran segundos en la tabla de la liga inglesa, se juegan tres puntos vitales en su intento de pelearle el título al Liverpool, líder del torneo.

El conjunto dirigido por Enzo Maresca, que tomó las riendas tras el fallido paso de Mauricio Pochettino, ha respondido de forma contundente y ya se encuentra en una posición privilegiada para clasificar a la UEFA Champions League la próxima temporada. En lo que va del campeonato, los londinenses han mostrado solidez, con un rendimiento que les permite soñar con alcanzar la cúspide del fútbol inglés.

Half a century of #PL appearances at Chelsea for Palmer. 5️⃣0️⃣#CFC | #EVECHE pic.twitter.com/8gsH6uVZBU

— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 23, 2024