Países Bajos vs Corea del Norte Mundial Femenino Sub 20: Horario y donde ver el partido El Grupo F del Mundial Femenino Sub 20 entra en su tercera jornada con un emocionante duelo entre Países Bajos y Corea del Norte en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio La emoción del Mundial Femenino Sub 20 en Colombia continúa hoy con un enfrentamiento crucial en el Grupo F. Países Bajos y Corea del Norte se verán las caras a las 3:00 PM (hora Colombia) en el histórico Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Mientras las neerlandesas buscan retomar la senda de la victoria tras un empate agónico contra Argentina, las norcoreanas llegan con confianza tras su contundente triunfo por 9-0 sobre Costa Rica. Horario según país: Colombia y Perú: 3:00 PM

Argentina y Chile: 5:00 PM

México y El Salvador: 2:00 PM

República Dominicana y Venezuela: 4:00 PM ¿Donde ver el partido? El duelo se podrá ver de forma gratuita por www.plus.fifa.com pic.twitter.com/ZNxy9vQFxt — Alejandro Sanchez (@SopaDecuis) September 8, 2024 Con los dos equipos buscando asegurar su lugar en la siguiente fase, el partido promete ser una batalla estratégica. Países Bajos buscará recuperar terreno en la tabla, mientras que Corea del Norte intentará mantener su racha ganadora. ¿Podrán las europeas frenar a una Corea del Norte en pleno ascenso?