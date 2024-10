Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este martes 22 de octubre de 2024, el Estadio Olímpico Félix Sánchez en República Dominicana será escenario de un enfrentamiento decisivo en la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA. La selección de Colombia se enfrentará a España en la tercera y última jornada del Grupo B, en un partido que determinará su futuro en el torneo.

España, que llega como líder invicto del grupo tras vencer a Corea del Sur y Estados Unidos, se perfila como el rival a vencer. Las españolas, con 6 puntos, ya han asegurado su clasificación a los cuartos de final, pero no bajarán la guardia en su afán de mantener el ritmo victorioso y asegurar el primer lugar del grupo.

Por su parte, Colombia tiene una misión clara: ganar. Las cafeteras, con solo 3 puntos tras un empate frente a Corea del Sur y una derrota ante Estados Unidos, necesitan sumar de a tres para tener opciones de clasificar a la siguiente ronda. Un empate podría no ser suficiente, dependiendo del resultado del otro encuentro del grupo entre Corea del Sur y Estados Unidos.

El conjunto colombiano, que ha mostrado destellos de buen fútbol, tendrá que afinar su estrategia para frenar a una España que ha demostrado ser imparable en la fase de grupos. La joven promesa colombiana en ataque y la solidez defensiva serán claves si el equipo dirigido por el entrenador Miguel Ángel Ordóñez quiere mantener viva la esperanza en el torneo.

16 teams, one trophy. 🏆

The #U17WWC kicks off in Dominican Republic today! 🤩 pic.twitter.com/36g6G90r8c

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) October 16, 2024