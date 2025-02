El enfrentamiento entre Aston Villa y Cardiff City ha sido testigo de una clara supremacía por parte del conjunto de Birmingham a lo largo de los años. Con 27 victorias en 55 encuentros disputados en diversas competiciones, el equipo dirigido actualmente por Unai Emery ha demostrado su capacidad para imponerse ante el club galés.

Tomorrow will be the fourth time we have faced the Villans in the #EmiratesFACup. 🗞️

Read more in our Match Preview ⬇️#CityAsOne

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) February 27, 2025