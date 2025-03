El enfrentamiento entre Manchester United y Arsenal es uno de los más icónicos de la Premier League y del fútbol inglés en general. A lo largo de los años, ambos clubes han construido una rivalidad que ha trascendido generaciones, con partidos memorables y estadísticas que reflejan la intensidad de estos duelos.

Con un total de 245 enfrentamientos en todas las competiciones, el United lleva una leve ventaja con 99 victorias, 54 empates y 91 derrotas, anotando 366 goles frente a los 349 del Arsenal. Sin embargo, el desarrollo de esta rivalidad ha tenido distintos matices en cada torneo, desde la liga inglesa hasta competencias internacionales.

En la Premier League, el Manchester United ha demostrado ser un rival difícil de superar, especialmente en Old Trafford. En 191 partidos disputados en la máxima categoría del fútbol inglés, los ‘Red Devils’ han conseguido 77 triunfos, mientras que el Arsenal ha ganado 68 veces y han empatado en 46 ocasiones.

Los números en casa favorecen ampliamente al United, que ha vencido en 53 de los 95 partidos jugados en su estadio, marcando 172 goles y recibiendo 85. Sin embargo, en sus visitas al Emirates Stadium y a Highbury, el panorama cambia, con 24 victorias del United frente a 52 del Arsenal, mostrando la fortaleza del equipo londinense cuando juega de local.

Si bien la Premier League ha sido el escenario principal de esta rivalidad, los equipos también se han visto las caras en competiciones europeas. En la Champions League, el United mantiene un historial perfecto ante el Arsenal, con dos victorias en dos partidos disputados, anotando cuatro goles y recibiendo solo uno.

En cuanto a la FA Cup, torneo con una gran tradición en Inglaterra, el historial es más parejo. De 17 encuentros, el Manchester United ha logrado ocho triunfos, mientras que los ‘Gunners’ se han impuesto en seis oportunidades y han empatado tres veces.

En la League Cup, el United también lleva la ventaja, con cuatro victorias en seis enfrentamientos, mientras que en el Community Shield, la historia ha favorecido al Arsenal, que ha ganado en cuatro de los seis cruces en campo neutral.

Cuando el partido se juega en Old Trafford, el Manchester United suele imponer condiciones. En los 115 partidos disputados en casa frente al Arsenal en todas las competiciones, los ‘Red Devils’ han logrado 66 victorias, con 29 empates y solo 20 derrotas. Además, han marcado 210 goles en su estadio, casi el doble de los 102 que ha recibido.

Por el contrario, cuando la serie se traslada a Londres, el Arsenal toma la ventaja, con 64 triunfos en 116 enfrentamientos como local, dejando en claro que esta rivalidad se equilibra dependiendo de la localía.

