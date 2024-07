El MetLife Stadium será el escenario de la primera semifinal de la Copa América USA 2024, donde Argentina se enfrentará a Canadá. Este será el segundo cruce entre ambos equipos en el torneo, habiendo compartido el Grupo A, donde ambos aseguraron su pase a la fase eliminatoria.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia con una impresionante racha de 9 partidos invictos en todas las competencias, con 8 victorias y 1 empate. La solidez y consistencia mostrada por el conjunto albiceleste a lo largo del torneo ha sido notable, y buscarán mantener su buen momento para avanzar a la final.

Lionel Scaloni: "I would like for a European nation to be invited to a Copa América sometime so they can see what it's like to play here, and also the other way around with the Euro's." pic.twitter.com/khZuBkBsCB

