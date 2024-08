¿Cómo se conforma la plantilla del Manchester City en la temporada 2024/25? Conoce cuales son los jugadores del equipo inglés que buscarán defender el campeonato de premier.

La temporada 2024/2025 promete ser un nuevo capítulo de éxitos para el Manchester City, un club que ha demostrado ser uno de los más dominantes en Europa. Con una plantilla repleta de talento y valor, el equipo dirigido por Pep Guardiola buscará continuar su legado de victorias en la Premier League y en la UEFA Champions League. A continuación, desglosamos cada posición y los jugadores que conforman el equipo para esta campaña.

Porteros

El Manchester City cuenta con una sólida rotación en la portería. Ederson, de 30 años, es el titular indiscutible. El brasileño, valorado en 35 millones de euros, ha sido fundamental en la estructura defensiva del equipo, destacando no solo por sus habilidades bajo los tres palos, sino también por su capacidad para jugar con los pies, lo que encaja perfectamente con el estilo de Guardiola. Stefan Ortega, de 31 años, es el segundo portero. El alemán tiene un valor de mercado de 9 millones de euros y ofrece una opción confiable en caso de que Ederson necesite descanso. Scott Carson, con 38 años y un valor simbólico de 200 mil euros, aporta experiencia y liderazgo en el vestuario.

Ederson took his penalty like an experienced striker 🎯#CommunityShield pic.twitter.com/kEnqbBPjz1 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 11, 2024

Defensas

La línea defensiva del City es una mezcla de juventud y experiencia, con jugadores que pueden desempeñarse en múltiples posiciones. En el centro de la defensa, Rúben Dias (27 años, 80 millones de euros) es el pilar. El portugués es conocido por su solidez defensiva y su capacidad para liderar desde la retaguardia. Junto a él, Manuel Akanji (29 años, 45 millones de euros) y Nathan Aké (29 años, 40 millones de euros) ofrecen versatilidad y fiabilidad. John Stones, de 30 años y valorado en 38 millones de euros, sigue siendo una pieza clave en la rotación, aportando tanto en defensa como en la salida de balón.

En los laterales, el City cuenta con Joško Gvardiol (22 años, 75 millones de euros), una joven promesa croata que puede jugar tanto como lateral izquierdo como defensa central, y Josh Wilson-Esbrand (21 años, 4 millones de euros), quien está llamado a ser una de las futuras estrellas del equipo. En el lateral derecho, el experimentado Kyle Walker (34 años, 13 millones de euros) sigue siendo una fuerza defensiva, mientras que el joven Rico Lewis (19 años, 38 millones de euros) representa el futuro. João Cancelo, quien regresa tras su cesión en el Barcelona, también ofrece una opción ofensiva desde la banda derecha.

The best way to start a season – winning a trophy! 🏆🩵#mancity | #communityshield pic.twitter.com/TEpp1MOFmF — Joško Gvardiol (@JoskoGvardiol4) August 10, 2024

Mediocampistas

El mediocampo del Manchester City es donde reside gran parte de su creatividad y control del juego. Rodri (28 años, 130 millones de euros) es el ancla del equipo, proporcionando estabilidad y recuperación en el centro del campo. Junto a él, Mateo Kovacic (30 años, 30 millones de euros) aporta experiencia y capacidad de conducción de balón, mientras que Matheus Nunes (25 años, 50 millones de euros) añade dinamismo y fuerza física.

Más adelante en el campo, Bernardo Silva (30 años, 70 millones de euros) y Kevin De Bruyne (33 años, 50 millones de euros) son los cerebros creativos del equipo, capaces de desmantelar cualquier defensa con sus pases precisos y su visión de juego. El joven James McAtee (21 años, 12 millones de euros) también está listo para dar el salto y contribuir con su talento emergente. Máximo Perrone (21 años, 9 millones de euros) es otra opción joven, recientemente llegada para aportar frescura y energía al centro del campo.

No player has a better score than Rodri across the last five Premier League seasons, according to Opta 🇪🇸👑 pic.twitter.com/GrRdYB2fm7 — LiveScore (@livescore) August 15, 2024

Extremos

En las bandas, el Manchester City cuenta con un grupo de extremos electrizantes. Phil Foden (24 años, 150 millones de euros) es uno de los jugadores más valiosos y talentosos de la Premier League. Su habilidad para desbordar y crear ocasiones lo convierte en un peligro constante. Jack Grealish (28 años, 60 millones de euros) sigue siendo una figura clave en el lado izquierdo, utilizando su regate y capacidad para atraer defensores. Jérémy Doku (22 años, 65 millones de euros) es otra opción rápida y explosiva, recién llegada para agregar más profundidad a la plantilla.

Oscar Bobb (21 años, 25 millones de euros) y Savinho (20 años, 50 millones de euros) son dos jóvenes promesas que aportarán frescura y velocidad en las bandas, mientras que su desarrollo será seguido de cerca por Guardiola y su equipo.

Throw back to the day Phil Foden ended and buried arsenal tittle hopes the pic.twitter.com/j9vOBcB6kW — C-〽️ (@Cabello17i) August 12, 2024

Delanteros

Finalmente, en la delantera, el City tiene a uno de los mejores delanteros del mundo: Erling Haaland. A sus 24 años, el noruego está valorado en 180 millones de euros, y es el máximo referente en ataque del equipo. Con su capacidad goleadora y su presencia física, Haaland es una amenaza constante para cualquier defensa. Su capacidad para definir partidos en momentos clave lo convierte en una pieza fundamental para las aspiraciones del Manchester City en todas las competiciones.

Conclusión

La plantilla del Manchester City para la temporada 2024/2025 está perfectamente equilibrada, con una mezcla de experiencia, juventud, y talento en todas las líneas del campo. Bajo la dirección de Pep Guardiola, este equipo está bien posicionado para competir en múltiples frentes, con el objetivo claro de añadir más trofeos a su ya impresionante vitrina. Con figuras clave como Haaland, De Bruyne y Dias, y el apoyo de jóvenes talentos como Foden y Gvardiol, el City parece estar preparado para otra temporada de éxitos.