¿Cómo ver el amistoso de la Selección Argentina vs. Argentina Sub 20? El encuentro benéfico entre la selección mayor y la Sub 20 se jugará este sábado en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Lo recaudado será destinado al Hospital Interzonal Dr. Penna de Bahía Blanca, afectado por el reciente temporal.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio La selección argentina enfrentará a la Sub 20 este sábado en un amistoso con fines benéficos en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Lo recaudado será destinado al Hospital Interzonal Dr. Penna de Bahía Blanca, que sufrió graves daños tras el trágico temporal del 7 de marzo. El partido comenzará a las 17:30 y podrá verse en vivo por televisión en ESPN, TyC Sports, DSports, Telefé y TNT Sports, además de la transmisión en streaming a través de Disney+. ¡Los esperamos hoy, a las 17, en el Estadio Ducó para ver a los CAMPEONES DEL MUNDO! 🏆🥇 #JuntosXBahíaBlanca 🤜🏼🤛🏼 Últimos tickets disponibles en ▶️ https://t.co/3Cb3unHwSM pic.twitter.com/RpsaEZTwpd — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 22, 2025 Un partido solidario para ayudar a Bahía Blanca El amistoso fue anunciado el martes en una conferencia de prensa en la sede de la AFA, donde el director técnico Lionel Scaloni, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y los futbolistas Germán Pezzella y Lautaro Martínez—ambos oriundos de Bahía Blanca—destacaron la importancia del evento. “Buscamos otra manera de poder ayudar. Para eso vamos a hacer un partido amistoso contra la Sub 20 el sábado en la cancha de Huracán. Todo lo recaudado será para el Hospital Penna, que ha perdido todo”, explicó Scaloni. “Más allá del calendario de la selección, lo más importante es seguir dándole una mano a la gente que está sufriendo”, agregó el entrenador. El amistoso en medio de la doble fecha FIFA El encuentro se jugará tras la reciente victoria de Argentina por 1-0 ante Uruguay y servirá como preparación antes del clásico contra Brasil, que se disputará el martes a las 21:00 en el Monumental. Debido a la proximidad del partido contra la Verdeamarela, Scaloni podría dar minutos a jugadores con menos rodaje en la selección mayor, como Walter Benítez, Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Máximo Perrone, Benjamín Domínguez y Santiago Castro. Por el lado de la Sub 20, el entrenador Diego Placente contará con varias promesas del fútbol argentino, como Ian Subiabre y Franco Mastantuono (River Plate), Milton Delgado (Boca Juniors), Lautaro Millán y Santiago Hidalgo (Independiente), Maher Carrizo y Álvaro Montoro (Vélez), Tobías Ramírez (Argentinos Juniors) y Juan Giménez (Rosario Central). 🏆 #Eliminatorias 👋 ¡Nos volvemos a encontrar el martes, Albicelestes! pic.twitter.com/vGv1o1riYl — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 22, 2025 Un gol, una casa: otra iniciativa solidaria de la AFA Además del amistoso, Claudio Tapia anunció otra acción solidaria en apoyo a los más afectados por el temporal. “Firmamos un convenio con la asociación ‘Un Techo para Argentina’. Por cada gol que la selección haga hasta fin de año, construiremos una casa para los más necesitados”, informó el presidente de la AFA, quien también agradeció a Huracán por ceder su estadio para el evento. El partido no solo será una oportunidad para ver en acción a figuras de la selección mayor y promesas juveniles, sino también un gesto de solidaridad para ayudar a Bahía Blanca a recuperarse de los daños causados por la tormenta.