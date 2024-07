Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Copa América 2024 se pone al rojo vivo y este viernes Venezuela se enfrenta a Canadá en un vibrante duelo por los cuartos de final. Un encuentro que promete ser apasionante, donde la Vinotinto deberá estar atenta a los peligros que presenta la selección canadiense si quiere seguir avanzando en el torneo.

¿Cuáles son los peligros a los que debe tener cuidado Venezuela?

El juego de presión y “a la contra” de Canadá:

Canadá se caracteriza por un juego de presión alta y transiciones rápidas. El equipo busca recuperar el balón en el campo rival y salir rápido al contragolpe, aprovechando la velocidad de sus jugadores. La Vinotinto deberá ser cuidadosa con la salida del balón y evitar pérdidas en zonas comprometidas del campo.

Los planteamientos tácticos de Jesse Marsch:

Jesse Marsch, entrenador de Canadá, es un técnico joven y ambicioso que ha demostrado su capacidad para plantear partidos inteligentes y sacar el máximo rendimiento de sus jugadores. La Vinotinto deberá estar atenta a sus cambios de ritmo y a sus estrategias durante el partido.

Sin duda, Venezuela tendrá un partido muy exigente frente a Canadá. Si la Vinotinto quiere seguir avanzando en la Copa América, deberá estar muy atenta a estos peligros y jugar con mucha concentración e inteligencia.

La velocidad y el desborde de Jonathan David:

Jonathan David, delantero del Lille francés, es la principal arma ofensiva de Canadá. Su velocidad, técnica y capacidad goleadora lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa. La Vinotinto deberá estar muy atenta a sus movimientos y evitar que reciba balones en profundidad.

La potencia y el desborde de Alphonso Davies:

Alphonso Davies, lateral izquierdo del Bayern Munich, es otro jugador fundamental para Canadá. Su velocidad, potencia y capacidad de desborde lo convierten en un peligro constante por la banda izquierda. La Vinotinto deberá tener especial cuidado con sus subidas al ataque y evitar que genere ocasiones de gol.

