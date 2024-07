Mizuno ha oficializado la tercera equipación que la Lazio usará en la Serie A durante la temporada 2024/2025. La nueva camiseta ha generado gran expectativa entre los aficionados, destacándose por su diseño innovador y los detalles que rinden homenaje a la historia del club romano.

🫀 What makes your heart beat faster?

Find out more on https://t.co/QSYzJKspG1 or https://t.co/8v67tPOpI3#OneFaithOnePassion #UnicaFedeUnicaPassione pic.twitter.com/hgfZy5sekf

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 10, 2024