Rodrigo Hernández, mejor conocido como Rodri, se consagró este año como el segundo jugador español en la historia en recibir el prestigioso Balón de Oro. Este logro, que representa un reconocimiento monumental para su carrera y para el fútbol español, estuvo acompañado de una controversia inesperada. Poco después de la gala de premiación en París, circularon videos de una celebración privada en los que se ve a Rodri cantando un coro dirigido a Vinicius Jr., el talentoso atacante del Real Madrid. Los comentarios en redes sociales no tardaron en estallar, interpretando los cánticos como un acto de burla hacia el brasileño, quien era uno de los favoritos para el premio. Ahora, en una entrevista con el programa El Partidazo de Cope, Rodri aclaró su postura y explicó las circunstancias detrás de los polémicos cánticos.

Una fiesta privada que encendió la polémica

Los videos capturados en una fiesta privada mostraron al centrocampista del Manchester City cantando una frase en la que decía: “Ay, Vinicius, Ciao, Ciao, Ciao”. Al respecto, Rodri detalló que se trataba de un momento de celebración personal junto a amigos y colegas, en el que no había intención de generar controversia. “Al final es una fiesta privada en la que estoy”, comentó, defendiendo que un momento íntimo no debería ser juzgado de manera pública. Además, añadió: “Seguro que si metiéramos una cámara en cada una de nuestras casas…”, sugiriendo que situaciones similares podrían suceder en cualquier ámbito personal.

Rodri dejó en claro que su intención no fue ofender ni a Vinicius ni al Real Madrid, equipo que el jugador del City asegura respetar profundamente. “En ningún momento falté el respeto a nadie, es una cosa más de rivalidad”, aclaró el jugador, poniendo de relieve el carácter competitivo y amistoso que caracteriza al fútbol, pero sin malas intenciones.

El Balón de Oro sin representación del Real Madrid

La polémica no solo surgió por los cánticos de Rodri, sino también por la notable ausencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro, un hecho que llamó la atención de la prensa y los aficionados. Según informes, Vinicius Junior, quien había sido uno de los principales contendientes para el galardón, fue informado la noche previa de que no recibiría el premio. Al enterarse, el delantero brasileño decidió no asistir, y la delegación del Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, optó por respaldarlo, cancelando su participación en el evento.

Sobre esta ausencia, Rodri expresó su sorpresa ante la decisión, comentando que él hubiera optado por una postura diferente. “Somos un país peculiar en el sentido de que somos antes de nuestro club que de nuestro país, cosa que no pasa en otros países”, señaló, reflexionando sobre la fidelidad a los clubes en el fútbol español, incluso por encima del compromiso con eventos de trascendencia mundial.

Rodri y su apoyo a los jugadores españoles

Más allá de la controversia, Rodri también mostró su aprecio por los jugadores españoles y compañeros de liga, manifestando su apoyo a Carvajal y a Vinicius como aspirantes al Balón de Oro. “Yo votaría a Carvajal seguro, y a Vinicius también”, afirmó, dejando en claro su respeto hacia ambos jugadores y destacando la calidad del fútbol nacional.

Un momento inesperado para Rodri

El reciente Balón de Oro ha traído consigo tanto alegría como polémica para Rodri, quien se mostró decidido a no permitir que este episodio empañe su logro. “Cada uno toma sus decisiones y ya está. No hay que darle muchas más vueltas”, dijo, buscando restarle importancia a la controversia y centrándose en su carrera. Para el español, el reconocimiento representa un sueño hecho realidad y un orgullo tanto para él como para sus seguidores, y espera que el público valore su logro en el campo de juego.

Rodri concluyó su defensa destacando que, a pesar de los comentarios, la rivalidad debe mantenerse dentro de los límites del respeto y profesionalismo. Como flamante ganador del Balón de Oro, su principal objetivo es seguir demostrando su talento en el campo, honrando el prestigio del premio y su amor por el deporte.