Contundentes declaraciones de Imanol Alguacil previo a la Europa League El técnico txuri-urdin analiza el estado del equipo, la importancia de la afición y la necesidad de cambiar la dinámica tras una racha negativa

La Real Sociedad afronta este jueves 30 de enero su último partido de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2024-25 ante el PAOK de Salónica en el Reale Arena. Un duelo clave no solo para asegurar la clasificación, sino también para recuperar sensaciones tras una serie de tropiezos que han sembrado dudas sobre el rendimiento del equipo. En la previa del choque, Imanol Alguacil compareció en rueda de prensa, dejando reflexiones sobre el momento del equipo, la importancia de seguir compitiendo en Europa y el papel fundamental de la afición.

El estado anímico de Imanol: “No estoy triste”

La imagen de Imanol Alguacil en la conferencia de prensa generó preguntas sobre su estado de ánimo, a lo que el técnico respondió con su habitual franqueza y sentido del humor.

“Sé que alguno pensará que lo estoy pasando mal porque ni me afeito, pero no. Me ha salido un herpes y no quería venir aquí sangrando. No estoy triste ni contento, pero sí ilusionado porque este es un año en el que hemos hecho historia. Estamos a un paso de pasar de fase en Europa, seguimos vivos en Copa, y peleamos por meternos en Europa por sexta temporada consecutiva. Hay muchas cosas buenas, aunque algunos solo quieran ver lo malo”.

A pesar del desgaste de jugar cada tres días y las recientes derrotas, el técnico se mostró convencido de que su equipo sigue en la línea correcta y no dudó en asumir la responsabilidad por los momentos difíciles.

La enfermería txuri-urdin: Zakharyan, en duda

Uno de los temas clave en la previa del partido es el estado físico de algunos jugadores, especialmente el joven mediocampista ruso Arsen Zakharyan, quien llega con lo justo tras sus recientes molestias.

“Seguramente es un poco pronto para él, pero con tantos partidos es importante que esté disponible lo antes posible. Llega justo, pero con mejores sensaciones que la última vez. Hamari Traoré está cerca de volver a entrenar con normalidad y Aihen Muñoz no tiene una lesión tan grave como parecía, lo cual son buenas noticias para nosotros”.

La Real Sociedad ha sufrido varias bajas a lo largo de la temporada, algo que ha condicionado su rendimiento en algunos tramos de la campaña. Sin embargo, Alguacil confía en que, con el regreso progresivo de jugadores clave, el equipo pueda recuperar su mejor versión.

Europa, una competición para disfrutar

Más allá de la presión de conseguir el pase a la siguiente ronda, el entrenador insistió en la importancia de valorar la presencia de la Real Sociedad en Europa durante tantas temporadas consecutivas.

“Jugar en Europa siempre es un privilegio. Ojalá podamos pasar de fase y hablar dentro de poco de que la Real Sociedad estará en Europa un año más”.

A pesar de la irregularidad en esta fase de grupos, el equipo sigue con opciones de avanzar, algo que pocos clubes pueden decir después de cinco temporadas consecutivas compitiendo a nivel internacional.

Un equipo en crecimiento y la importancia de la afición

Alguacil también quiso destacar el proceso de formación que atraviesa el equipo, defendiendo a sus jugadores ante las críticas y pidiendo respeto para el proyecto txuri-urdin.

“No es justo exigirle a este equipo lo mismo que a otros con mayor potencial económico y de plantilla. Si hay alguien responsable, soy yo. Este grupo de jugadores representa el futuro de la Real Sociedad y merecen apoyo, no dudas”.

El técnico no dejó pasar la oportunidad de dirigirse a la afición, cuyo respaldo considera fundamental en este tramo de la temporada.

“Espero que la gente sea consciente de lo que estos jugadores han logrado en los últimos años. Ahora más que nunca necesitamos el apoyo de nuestra gente. Este equipo lo ha dado todo por el club y merece sentir a su afición empujando y animando”.

Un partido clave para cambiar la dinámica

El duelo ante el PAOK representa más que un simple partido de fase de grupos. Es una oportunidad para que la Real Sociedad recupere confianza y reafirme su presencia en la élite europea. Con Anoeta como testigo, el equipo de Alguacil buscará dar un golpe sobre la mesa y demostrar que está listo para pelear por grandes objetivos, independientemente de los obstáculos.