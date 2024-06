La Copa América 2024 ya comenzó en Estados Unidos y nosotros vamos a repasar los jugadores de la MLS que se encuentran disputando la competencia. Selección por selección son un total de 40 jugadores repartidos en las 16 delegaciones que buscarán quedarse con el tan ansiado trofeo. Aquí el repaso de ellos.

Argentina: 1 jugador.

Lionel Messi (Delantero, Inter Miami).

Canadá: 14 jugadores.

Moïse Bombito (Defensor, Colorado Rapids)

Dayne St. Clair (Portero, Minnesota United FC)

Mathieu Choinière (Mediocampista, CF Montréal)

Samuel Piette (Mediocampista, CF Montréal)

Jacob Shaffelburg (Delantero, Nashville SC)

Maxime Crépeau (Portero, Portland Timbers)

Kamal Miller (Defensor, Portland Timbers)

Kyle Hiebert (Defensor, St. Louis CITY SC)

Richie Laryea (Defensor, Toronto FC)

Jonathan Osorio (Mediocampista, Toronto FC)

Ali Ahmed (Mediocampista, Vancouver Whitecaps FC)

Tani Oluwaseyi (Delantero, Minnesota United FC)

Jacen Russell-Rowe (Delantero, Columbus Crew)

Joel Waterman (Defensor, Canadá)

Costa Rica: 3 jugadores.

Julio Cascante (Defensor, Austin FC)

Alejandro Bran (Mediocampista, Minnesota United FC)

Ariel Lassiter (Mediocampista, CF Montréal)

Ecuador: 1 jugador.

Carlos Gruezo (Mediocampista, San Jose Earthquakes)

Estados Unidos: 3 jugadores.

Miles Robinson (Defensor, FC Cincinnati)

Sean Johnson (Portero, Toronto FC)

Shaq Moore (Defensor, Nashville SC)

Jamaica: 4 jugadores.

Damion Lowe (Defensor, Philadelphia Union)

Andre Blake (Portero, Philadelphia Union)

John Bell (Defensor, Seattle Sounders FC)

