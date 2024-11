Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Real Madrid ha perdido a varios de sus jugadores clave en las últimas semanas. La situación comenzó antes del parón internacional, cuando Éder Militão, Rodrygo Goes y Lucas Vázquez sufrieron lesiones en el partido contra Osasuna. Posteriormente, Vinicius Jr. cayó ante el Leganés, y ahora se suma Camavinga, quien tuvo que abandonar el campo ante el Liverpool tras sentir un pinchazo en la parte posterior de su pierna izquierda.

El mediocampista será sometido a pruebas médicas al regresar a Madrid, pero las primeras estimaciones indican que estará fuera de acción entre dos y tres semanas.

Antes de su lesión, Camavinga estaba siendo el jugador más destacado del Real Madrid en el partido contra el Liverpool. Su salida en el inicio del segundo tiempo, cuando los merengues aún perdían 1-0, afectó notablemente el rendimiento del equipo, que sufrió los peores momentos del encuentro tras su cambio.

Con su baja, Ancelotti pierde a otro especialista en la medular, una situación que ya era crítica debido a las lesiones de Tchouaméni y David Alaba. La ausencia de un mediocampista defensivo obligará al técnico italiano a buscar soluciones improvisadas para el partido del domingo contra el Getafe.

El Real Madrid enfrenta un tramo exigente de la temporada, con partidos clave en La Liga y la Champions League, lo que hace que la acumulación de lesiones sea un golpe significativo. La lista de lesionados incluye a nombres de peso como Vinicius, Carvajal, Rodrygo, Militão, Alaba, Tchouaméni y ahora Camavinga.

Ante este panorama, Carlo Ancelotti tendrá que ajustar sus planes. Entre las posibles alternativas están:

