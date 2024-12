Cristiano Ronaldo, a sus 39 años, sigue demostrando que su influencia trasciende el terreno de juego. Durante su participación en la 15ª edición de los Globe Soccer Awards, celebrada en Dubai, no solo se llevó el premio al Mejor Jugador de Medio Oriente, sino que también dejó declaraciones que encendieron las especulaciones sobre su futuro: el portugués aseguró que planea ser dueño de un club una vez termine su carrera como futbolista.

Cristiano, quien actualmente juega para el Al Nassr en Arabia Saudita, no se contuvo al hablar de su antiguo club, el Manchester United. En una conferencia de prensa, mencionó su deseo de regresar algún día para desempeñar un papel dirigencial:

“Si vuelvo al Manchester United para dirigir al club, pondré las cosas en orden”, declaró. Sin embargo, evitó ofrecer un plazo concreto y enfatizó: “Sigo siendo muy joven, todavía tengo planes deportivos. Pero en el futuro seré dueño de un club.”

Sus palabras no pasaron desapercibidas, especialmente en un contexto en el que el equipo inglés atraviesa momentos complicados, con un cambio reciente de entrenador (Ruben Amorim por Erik ten Hag) y resultados adversos que los mantienen fuera de la Champions League.

El portugués no solo se refirió a su futuro, sino que también analizó el estado actual del fútbol, señalando problemas estructurales en su antiguo equipo:

“La Premier League es la liga más difícil. El problema en el Manchester United no son los entrenadores; es algo más profundo. Estoy seguro de que el sol volverá a salir.”

También reflexionó sobre el desarrollo de los jóvenes talentos:

“Los clubes deben cuidar más a los jugadores jóvenes para que den resultados. El fútbol moderno es más intenso. Jugadores como Lamine Yamal, a sus 17 años, ya son figuras mundiales. Eso antes no lo veíamos.”

Cristiano, quien lidera la tabla histórica de máximos anotadores del fútbol, también valoró su premio como el Mejor Jugador de Medio Oriente. En su discurso, agradeció a su equipo y reafirmó su compromiso:

“Siempre es un honor estar aquí. Gracias a mi equipo, sin ellos no sería posible. Mi objetivo es ganar la liga este año porque he ganado en todas las ligas en las que he jugado.”

